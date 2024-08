Majdov: Istorijski rezultat, nisam odustajao ni posle slomljenog prsta

Srpski džudista Nemanja Majdov rekao je danas da je ekipa ostvarila istorijski rezultat plasmanom u repesaž na Olimpijskim igrama, da mu sudije nisu dozvolile da se bori za neku od medalja, ali da nije odustajao ni kada je slomio prst.

„Ekipno smo danas bili sedmi, što je istorijski rezultat, pošto smo se kvalifikovali i pobedili Holandiju koja je velesila. Posle toga izgubili smo od Japanaca, bilo je neočekivano da pobedimo, čak smo imali dogovor da se puno ne trošimo, da se čuvama za repesaž, ali niko od nas nije mogao da se preda“, rekao je Majdov novinarima u Parizu.

Srpski džudisti su u prvom kolu pobedili Holandiju 4:2, u četvrtfinalu su izgubili od Japana 1:4, a u repesažu od Brazila 1:4.

„Sa Brazilom smo mogli bolje, ali izvukli smo maksimum koji smo mogli izvući sa ovim sudijama. Možda ljudi koji se toliko ne razumeju ne vide, ali pitajte sve nas, kad su trebali da odluče, kada je nerešeno, oni uvek povuku, daju nam kazne, a ta druga kazna mnogo menja. Davali su nam i treću, a po pravilu je trebalo da bude 3:1 i moj i Kukoljev meč“, ocenio je Majdov.

„Dali smo maksimum, sve što je do nas mi obavimo. Ponosno smo predstavljali Srbiju, dao sam srce na strunjaču i što je najbitnije, da smo izašli uzdignute glave, da nas niko nije porazio“, dodao je on.

Majdov je posle eliminacije iz pojedinačne konkurencije putem društvenih mreža, uz psovke, izrazio ogorčenje zbog suđenja, jer je smatrao da je oštećen.

„Posle individualnog dela imali smo dobre plasmane, što se tiče mog dela ne mogu da komentarišem. Imao sam mali izliv emocija na društvenim mrežama, ali iza svake reči stojim itekako. Možda bih izbacio psovke, ali ono je blaža verzija onoga šta su mi uradili u poslednje četiri godine. Imao sam kvalifikacije, uvek ćutao da me ne bi na Olimpijadi zeznuli. I dođeš na Olimpijadu i ne daju ti šansu da se boriš“, rekao je on.

„Dajem život za ovo, imam dvoje dece koje ne gledam devet sati dnevno da bih se spremio, da bih došao ovde, četiri godine uzimate normu. Drugi sam na rang-listi i jedan od najboljih, aktuelni sam prvak Evrope. Dođete na Olimpijske igre gde svi očekuju, ali i vi lično očekujete da uzmete medalju, imam četiri evropske i tri svetske medalje, to veliki rezultat u džudou. Uzmaju na Igrama medalje ljudi kojih nema na evropskim i svetskim takmičenjima, a meni ne daju da uzmem medalju“, dodao je Majdov.

On je rekao da ne zna kako će biti za četiri godine i da bi prekinuo da se takmiči kada bi znao da će mu se isto dogoditi.

„Ali opet se nadaš u neku božju pravdu, da će da mi dozvole da pokažem nešto što mogu. Sve su ovo nijanse, nema nikoga da ga baciš na glavu, nije na ulici čovek. Sve to ide u četiri minuta, pa zlatni bod, neko se preda. Ali problem je što ne daju šansu da dođeš do golden skora ili dođeš do njega i odmah ti u dva napada daju dve kazne, ali tako je kako je. Slava bogu na svemu, mi ovde predstavljamo Srbe i pravoslavne hrišćane to je naša najveća medalja i naš ponos“, naveo je on.

Majdov je rekao da mu je krivo što se rasplakao posle sudijske nepravde u individualnoj konkurenciji.

„Krivo mi je, tada sam imao izliv emocija da su mi suze potekle, radi tih stvari ne želim suze, koliko god ja to volim, nisu vredni mojih suza. I u meču sa Japancem identično, dali su mi drugu kaznu nizašta, da otvore meč. Onda sam ja morao da se otvorim, treću kaznu sam zaslužio“, rekao je srpski džudista.

„Oni to namerno urade, ja sam u prvom meču slomio prst i izdržao sam. U džuou je to kao da nogu slomite, treba vam ruka, ali sam izdržao. Ovo su Olimpijske igre, predstavljate narod, nije mi palo na pamet da odustajem. Ne predstavljamo samo nas nego i naše pretke i malo više od toga“, dodao je Majdov.

(Beta)

