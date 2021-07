Majković: Nismo ispoštovali ono što smo se dogovorili

TOKIO – Želim da čestitam Španiji na totalno zasluženoj pobedi, znali smo da će želeti revanš za sve što je bilo na Evropskom prvenstvu, izajvila je selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković.

Košarakšice Srbije izgubile su danas od Španije 85:70 u drugom kolu Olimpijskih igrara u Tokiju.

„U prvom poluvremenu su sve igračice koje su ulazile u igru pokazale šta je to što želimo, u napadu i odbrani. Shvatili smo i kako će oni igrati protiv nas. I, kao što sam rekla, znali smo da će jako želeti „osvetu”za poraz u Valensiji. Mi jednostavno nismo nastavili da igramo na taj način u drugom poluvremenu. Znali smo da će biti veoma agresivne u odbrani i da će pokušati da nas izguraju daleko od koša, da će igrati oko perimetra… U tome su i uspeli. Igrali smo veoma skromno, rekla je Maljković za sajt KS S.

„Nismo ispoštovali ono što smo se dogovorili u vezi sa našom odbranom, ali najviše u vezi sa napadom. Kao što sam rekla, imali smo veoma lošu reakciju u drugom poluvremenu, na njihovu agresivnu odbranu“, poručila je Maljković.

Kapitenka Jelena Bruks takođe je čestitala Španiji na sjajnoj utakmici.

„Boli nas kada vidimo ovakav rezultat, znamo da smo mnogo bolje od ovoga. Kao što je i selektorka rekla, samo smo u prvom poluvremenu ispoštovale naš plan utakmice, i možda tokom nekoliko minuta u nastavku… I to je bilo to. Kao što sam rekla i pre utakmice, protiv Kanade smo imale sreće i nismo kažnjene za naše greške. Poznavajući Španiju i šta su želele da urade ovde zbog svega šta se dešavalo na Evropskom prvenstvu, znali smo da će kazniti naše greške mnogo jače nego što je to Kanada uradila, ali, olimpijski turnir se nastavlja. Za par dana imamo veoma važnu utakmicu protiv Koreje. Moramo da učimo iz grešaka koje smo pravile u ovom meču i da se fokusiramo na naredni meč. Nadamo se plasmanu u četvrtfinale“, rekla je Bruks.

(Tanjug)

