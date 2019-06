Maliciozni Kirjos: Novak? Ko je to? (foto, video)

Australijanac Nik Kirjos istakao je da Endija Marija smatra jednim od najboljih tenisera svih vremena.

Na turniru u Kvinsu organizuje se program ‘Tenis za decu’ u kome najmlađi ljubitelji igre intervjuišu igrače. U sredu je objavljen razgovor između mladog Vuka Vitića i Nika Kirjosa.

Na konstataciju ‘mladog novinara’ da se nekada ne trudi dovoljno, australijanski teniser je rekao:

„Nemam trenera, tako da mi niko ništa ne govori. Ali trebalo bi da radim naporno. Ponekad se ne trudim, mada me to čini lošim momkom.“

S obzirom na to da je Kirjos dobar prijatelj sa Endijem Marijem, koji se u Kvinsu vraća tenisu posle polugodišnje pauze, Vuk ga je upitao ko je bolji teniser.

„Endi sigurno. Vodi u međusobnim duelima sa 5:1, osvojio je Gren slemove, jedan od najboljih svih vremena“.

How good it feels to be home 🇷🇸🤗😎👋🏼👐🏼 #Belgrade #Serbia pic.twitter.com/NR51cKDEjp

Dečak mu je brzo dobacio da ne treba da zaboravi Novaka Đokovića.

„Koga? Ne znam ko je to?“

„Srpski teniser“, bio je uporan Vuk.

„A da, mislim da ga znam. Izvini.“

Na pitanje Vuka da li bi i on trebalo da servira iz ruke, Nik mu je odgovorio:

„Ako želiš. Protiv nekih momaka je to dobra taktika. Mada ne želiš da pređeš granice.“

O čemu su još razgovarali, pogledajte u videu ispod.

"Should I hit my serve underarm like you?" 😂@NickKyrgios gets grilled by the #TennisForKids correspondent…pic.twitter.com/d4cj0Xyx4W #QueensTennis

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 19, 2019