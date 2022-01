Maljković: Devojke će dati sve od sebe za SRB, to grantujem

BEOGRAD – Selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković rekla je da tim dati sve od sebe da ostvari plasman na Svetsko prvenstvo u Australiji, koje je na programu od 22. septembara do 1. oktobara.

Srbija će vizu za SP tražitii na kvalifikacijama u Beogradu, od 10. do 13. februara, zajedno sa reprezentacijama Australije, Brazila i Koreje.

Iz ove grupe, kartu za Sidnej obezbediće dve ekipe, pošto je Australija kao domaćin već dobila mesto na SP.

„Ta reprezentacija i te devojke će uvek, uvek da daju poslednji atom snage za zemlju Srbiju. I to je najvažnije. Da ova zemlja bude miran u razmišljanju da li se one bore, da li se nešto negativno dešava… To vam garantujem, dokle god sam na ovom mestu ne postoji takva situacija. Svaki član te reprezentacije, bio član ili trener ili igrčica, uvek će davati sve. I više od toga, jer sve nije dovoljno. Mora i preko toga, a to nam je uvek donosilo rezultate. Nikada nisam obećavala ništa više od toga, nijedan rezultat i u ovoj sitauciji je to potpuno apsurdno. Nisam to obećavala ni sam mnogo jačim timom i sa mnogo značajnim imenima.Kada je neko posvećen i kada neko toliko radi, u svom iskustvu nisam naišla na izostanak rezultata. Želim da verujem da će tako biti i sada“, rekla je Maljković na konfreneciji za medije u KS S.

Selektorka je juče okupila jednu grupu od 13 devojaka, među kojima su Sofija Olić, Maša Janković, Tina Selaković, Olga Stepanović, Tamara Čorto, Marta Jovanović, Jovana Boričić, Nevena Rosić, Nataša Bučevac, Aleksandra Punoševac, Marta Mitrović, Marina Stojić i Nadija Smailbegović.

Od 2. februara pridružiće im se i Tina Krajišnik, Nevena Jovanović, Saša Čađo, Dragana Stanković, Ivon Anderson, Ivana Katanić, Sanja Mandić, Mina Đorđević, Katarina Zec, Kristina Topuzović, Ivana Raca, Maja Škorić, Jovana Nogić, Teodora Turudić i Aleksandra Crvendakić.

Maljković je istakla da sve devojke sa spiska konkurišu za tim na kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

„Sva vrata su otvorena. Ovo je jedna potpuno zdrava priča. dolaze mlade igračice, ali sa druge strane kad god neka srpska igračica nešto uradi u zemlji i inostranstvu, ona dobija šansu. Neke igračice su bile u sistemu, svi misle neće više nikad, što se dešava u mnogim ekipa, ali ovde to nije slučaj. Svima su vrata otvorena. Za svako ime mogu da odgovram posebno. Značaj eventualnog plasmana na SP je ogroman, pokušaćemo sve. To je što mogu da kažem. Sve se čini da te devojke imaju dobre uslove za pripreme i da one pokažu ono što mogu“, poručila je Maljković.

(Tanjug)

