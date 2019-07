Maljković: Hajde jednom i Španiju da dobijemo

BEOGRAD – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, posle večerašnje pobede u Beogradu protiv Švedske i plasmana u polufinale Evropskog prvenstva, čestitala je svojim igračica na prikazanoj borbi tokom 40 minuta.

„Poslušale su me da igraju svih 40 minuta. To je ono što je najvažnije i onda smo jednostvano Švedsku dovele do toga da ne odigra onako kao pre nekoliko dana protiv Letonije. Ključ je bilo to što su poslušale i što su odigrlae svih 40 minuta. Čestitam im na tome“, rekla je Maljkovićeva novinarima posle meča.

Ona je istakla da su njene devojke još jednom pokazale da su tim i da su naučile iz grešaka u mečevima grupne faze.

„Pokazali smo da smo tim, jer su sve koje su ulazile u igru dale i koš. Svaka je radila svoj posao, i što se tiče skoka i što se tiče odbrane. Nismo dozvolile da rezultat pada. Naučili smo greške iz utakmica u grupi“, rekla je selektorka.

Srbija će u polufinalu igrati protiv aktuelnog šampiona Evrope Španije u subotu od 20.30.

„Španija… Znate svi, ne treba suviše trošiti reči. To je mnogo dobar tim. Ono što ja želim da poručim svojim košarkašicama i u šta se uzdam, nijednom ih nismo dobili, toliko puta su pobeđivale, i više od nas su pobeđivale, ‘ajde jednom i njih da dobijemo“, jasna je Maljkovićeva i dodala da njen tim može i bolje od večerašnjeg nastupa.

„Naravno da možemo, nećemo u polufinalu da stanemo. Čeka nas utakmica protiv najvećeg, najvećeg favorita. Nijednom ga nismo dobili, ni na EP, ni na SP ni na Olimpijskim igrama. Stalno smo gubili, moćniji su od nas. Samo se uzdam u volju i želju mojih devojaka da će na toj utakmici u Beogradu, u beogradskoj areni, u Srbiji želeti da prvi put pobede Španiju“, zaključila je Marina Maljković.

(Tanjug)