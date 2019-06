Maljković: Moramo da podignemo nivo u igri

ZRENJANIN – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, pred sutrašnji meč sa Belgijom, istakla je da će njen tim imati težak zadatak i da će morati da podigne nivo u igri.

„Moramo još da podignemo nivo. Protiv Rusije je to bilo okej, ali sada da bismo išli direktno u četvrtfinale moramo još da podignemo nivo u odnosu na Rusiju. Ni slučajno ne smemo da se vraćamo dole sa svojom igrom niti da ostanemo istom nivou, moramo to da podignemo za 10-20 odsto. Samo tako možemo da se nadamo pobedi. Ako ne bude tako, imaćemo problema protiv Belgije, koja je ‘ranjena’ u ovom trenutku. Suvišno je pričati o njihovim kvalitetima“, rekla je Maljković novinarima posle treninga u Kristalnoj dvorani.

Posle dve pobede izabranice Marine Maljković, obezbedile su nastup u drugoj fazi takmičenja, a meč protiv Belgije biće prilika da se u četvfinale ode sa prve pozicije u grupi.

„Znamo kalkulacije, znamo matematiku, ali uvek je najlakše kada možeš da pobediš. Evropsko prvenstvo je jako teško, igra se dobra košarka“, rekla je Maljković i objasnila u kom segmentu njen tim mora da bude bolji u odnosu na meč sa Rusijom.

„Nivo agresivnost mora da se podigne još više. Agresivnost treba da se podigne i u odbrani i u napadu, da podigneš agresivnost kod svakog igrača… Zašto je juče bila dobra utakmica? Zato što su igračice sa klupe unele preko potrebnu energiju i bile agresivne u svakom mogućem pogledu na terenu i to nam je protiv Rusije bilo važno“.

Maljković je navela i da je „skok igra“ nešto gde njen tim ne sme da dozvoli opuštanje.

„Skok je jako važan. Volim što vi novinari sa vašim znanjem i praćenjem ženske košarke, podstičete moje igračice na te važne stvari i o kojima im ja pričam non stop. Skok je pitanje dogovora i košarkaškog objašnjena, ali ponajviše zelje. Mi nismo ekipa koja ima ‘monstrume’ na centarskim pozicijima, koji mogu da hvataju sve skokove…Ako se u tom segmentu opustimo, mi nemanmo šta da tražimo u utakmici. Moramo mnogo koševa u napadu da damo da to nadoknadimo“, rekla je Maljković.

Ona je za narednog rivala imala samo reči hvale.

„Belgija ima još veću rotaciju. Imaju četiri centra koji pođednako igraju, imaju agresivne bekove … Potenciraju brzu i agresivnu košarku, ali hajde da igramo košarku i da vidimo kako je to u ovom momentu protiv ekipe iz grupe koja je slična nama“.

Navijači u Zrenjaninu na meču protiv Rusije napravili su odličnu atmosferu, a njihova podrška biće značajna i u duelu protiv Belgije.

„Bitan je momenat da publika navija. Zahvaljujem se gradu Zrenjaninu, ali hajde da sutra svi zajedno dođemo i do te treće pobede i da na najbolji mogući način završimo boravak u Zrenjaninu. S obzirom da je Belgija tim sa mnogo iskustva, ali i da realno juče nisu očekivali poraz, pomoć publike nam je potrebna da bismo u tri dana mogli da napravimo dve velike pobede. Belgija je mnogo, mnogo dobar tim. Ako mogu da zamolim publiku da kao i na meču protiv Rusije, dođe i sutra uveče da nas isprati. Biće nam potrebna pomoć jer imamo težak posao ispred sebe“, zaključila je Maljković.

Meč između Srbije i Belgije igra se sutra od 20 sati i 30 minuta.

