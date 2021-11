Maljković: Nisam ja bitna, važne su mlade igračice

BEOGRAD – Imala sam odgovornost da izađem ovde u trenutku kada je vrlo delikanta situacija i da posao odradim na najbolji mogući način, da okupim te devojke, da osete da nisu napuštene i ostavljene, izjavila je selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković.

Srbija će u nedelju od 18 sati protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Evrobasket 2023. godine odigrati prvi meč nakon Olimpijskih igara u Tokiju.

„Nakon Tokija i poslednje utakmice protiv Francuske, donela sam odluku da ovaj novembar definitivno odradim, jer sam osećala potrebu prema ovim devojkama. Ja ne volim da budem dužna i nisam navikla da budem dužna u bilo kom smislu, tako da sam jedini dug osetila prema ovim mladim devojkama, koje smo okupljalji u svakom trenutkom. Svaki trenutak odmora, s obzirom da mi se sezona u Aziji u poslednje četiri godine završava ranije, radila sam sa mlađim igračicama. Sada u novembru želim da probam nešto sa njima i da ih okupim. Tu sam“, rekla je Maljković novinarima u hali Vizura na Tošinom bunaru.

Selektorka je upitana i da li će i posle novembra voditi nacionalnu selekciju.

„Akcenat je na ovome, da vidimo šta će biti na utakmici protiv Hrvatske, zaista ja sad nisam bitna. Sada su stvarno one važne i od njih sve zavisi. Od onoga šta one budu pokazale na utakmici sa Hrvatskom. Od energije, želje, od te budućnosti koju Srbija očekuje. Onda ćemo da se dogovorimo. Moja obaveza i odgovornost, to svoje igrače u svakom trenutku učim da su to ključne reči. Imala sam odgovornost da izađem ovde u trenutku kada je vrlo delikanta situacija i da posao odradim na najbolji mogući način, da okupim te devojke, da osete da nisu napuštene i ostavljene, da vide da neko prema njima ima isti odnos kao i prema nekima koje su mnogo veće zvezde bile u ovom trenutku. Nestrpljiva sam da vidim kako će odigrati u nedelju za Srbiju“, rekla je Maljković.

Aktuelne šampionke Evrope novi ciklus počinju u podmlađnom sastavu, bez dugogodišnjih reprezentativki Jelene Bruks i Sonje Vasić, koje su se oprostile od nacionalnog dresa.

„Novi tim, ne znamo ništa, da budemo iskreni, ali one dobro rade, imaju dobru radnu energiju. Radili smo dobro tokom cele nedelje, igračice koje imaju iskustva i kapiten uvele su u fino u priču, koja je drugačija od letos. One su sada u prvom planu, za razliku od leta“, kaže Maljković i dodaje i da prvi rival Hrvatska ima slično stanje u svom timu.

„Igramo protiv ekipe koja je ima slična situaciju. Ne poredimo se ni sa kim, ali i oni imaju mnogo mladih i talentovanih igračica. Igramo utakmicu koje nije bilo dugo, ja nikada nisam vodila meč protiv Hrvatske od kad sam selektor“.

Maljković je istakla da se nada dobrom rezultatu protiv Hrvatske.

„ne treba da pokažu na terenu da li su spremne za ovako nešto i ovaj nivou. Činjenično one igraju dobro u svojim klubovima, pokazuju i napredak od letos. Sad ide ono najzanimljivije za njih, pa hajde da ih pustimo da „pričaju“, ja se nadam pozitivnom u nedelju od 18 sati“, zaključila je Maljković.

(Tanjug)

