Maljković: Ovo SP je velika škola za moje košarkašice

SIDNEJ – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da ne može da ne bude zadovoljna nastupom naših igračica na Svetskom prvenstvu u Australiji.

Srbija je jutros poražena u četvrtfinalu SP od selekcije SAD 88:55.

„Niko ne voli da gubi, ali ako morate da izgubite od nekoga, ako ne treba potpuno da vas nadigra, onda je bolje kad to urade SAD, a ne neki drugi tim. U svakom slučaju, ne mogu da ne budem zadovoljna sa onim što smo uradile na ovom SP sa još jednom to ponavljam veoma mladim i neiskusnim timom. Sve ove igračice su danas mnogo bolje nego što su bile pre tri meseca kada smo počeli da radimo. Ovo je bila sjajna škola za njih. To im je mnogo značilo za lični napredak, a onda će i reprezentacija da bude bolja, značiće i njihovim klubovima“, izjavila je Maljkovićeva, preneo je zvanični sajt Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

On je istakla da je na kraju zadovoljna „celom slikom“.

„Treniram tim koji je radio naporno sve vreme, sve su to veliki borci, sa velikim srcem. Poslednji utisak je da sam srećna. Veliko hvala ide našim navijačima koji su bili ovde na svim našim utakmicama, bodrili nas i pratili. Nisu samo navijali za Srbiju, već su učinili da ceo ambijent i na drugim utakmicama bude lep. Na taj način su i oni doprineli da ovo SP bude dobro“, istakla je selektorka Srbije.

Srpske košarkašice će za nešto više od mesec igrati u novembarskom prozoru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

„Ovo SP je definitivno velika škola za moje igračice. Osećam da su već sada mnogo bolje igračice, nego što su bile na početku ovog leta. Već smo pričali kako su naše pripreme trajale tri meseca, gde smo radili i na najsitnijim detaljima, vezane za teren, ali i sve ono van terena. Posle Francuske sam pričala i o skromnosti… Osećam da su sada mnogo bolje igračice i da će to dokazati u svojim klubovima. Očekujem i da nastave da budu skromne sve vreme. U tom smislu ćemo pristupiti i onome što je ispred nas, što je vrlo skoro – već u novembru i februaru su kvalifikacije. I ako uspemo da se kvalifikujemo, čeka nas EP gde moramo da nastavimo ono što smo počeli ovde i da sve ovo što smo ovde naučili tamo pokažemo dosta konkretnije“, zaključila je Marina Maljković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.