Maljković: Predstavićemo se na SP u što boljem svetlu

ZLATIBOR – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da će naš nacionalni tim pokušati da se što bolje predstavi na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano od 22. septembra do 1. oktobra u Australiji.

Košarkašice Srbije se na Zlatiboru pripremaju za SP.

„Ništa ne menjamo, pripremamo se u potpunom miru, posebno ove godine kada krećemo iz početka. Početak je težak iz dva razloga… Tako je bilo i 2011, kada sam ja postavljena na ovo mesto, pa smo isto krenuli od totalno jedne nove priče za žensku košarku u Srbiji. Tada smo imali igračice koje su igrale u veoma dobrim klubovima, imali smo bazu u Partizanu i mi smo tako ušli u priču koja nas je dovela do uspeha ženske košarkaške reprezentacije. Ove godine imamo istu stvar, početak kao 2011. godine, ali sada imamo jedno potpuno neiskustvo, decu, mlade devojčice, koje nemaju nikakvo iskustvo u najjačem takmičenju. Sledi jedno vaspitavanje generacije na terenu i van njega. Niti meni, niti njima treba bilo kakva vrsta alibija“, rekla je selektorka Srbije, preneo je zvanični sajt Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

Kaže da je svesno ušla u ovu priču sa željom da sa srpskom decom napravi nešto u godinama koje dolaze.

„Raduje činjenica da smo u svim mlađim kategorijama u A divizijama. Nadam se da ćemo narednim godina napraviti ono što smo i ranije pravili, a to su igračice koje se su sa uspehom predstavljale Srbiju“, navela je ona.

Maljkovićeva je istakla da je raduje elan i radna energija naših košarkašica.

„Koliko god mi na tom SP ne možemo da se takmičimo, gde treba da igramo sa najboljim igračicama sveta, to je nerealno i nije inteligentno pominjati bilo šta za SP. Ono što je ispred nas jeste da dovršimo pripreme na Zlatiboru, da nastavimo da radimo i napredujemo“, dodala je ona.

Za Srbiju na SP neće igrati Ana Dabović i Aleksandra Crvendakić.

„To su dve gračice koje su bile pozvane. Ana Dabović je bila u junu, imala je tešku sezonu, posle se toga se i udala. To su privatne stvari koje su pozitivne. Uz fer dogovor – ona nije spremna, ne oseća se dobro da može sve da pruži reprezentaciji, kao što je pružala u prethodnom periodu. Kod Aleksandre Crvendakić je situacija drugačija. Ona je trebalo da bude lider ove generacije. Aleksandra je definitvno lider ovog tima, ali nažalost, ona je imala probleme u toku sezone u Lionu. Njeno je stanje sa kolenima je pod znakom pitanja. Naš medicinski tim i dosta ljudi sa strane, a konsultovali smo sve moguće lekare iz drugih sportova i bolnica, procenjuje da ne može u ovom trenutku ništa da uradi“, rekla je Maljkovićeva.

Kaže i da Dragana Stanković ima dosta problema pošto se povredila u februaru.

„Imala je tešku sezonu, ona je tu za sada, ali nije to to. To je potencijalni problem“, dodala je ona.

Košarkašice Srbije će posle priprema na Zlatiboru odigrati u Beogradu tri kontrolne utakmice sa Portorikom i Kinom, a potom će u Istanbulu imati dva pripremna meča.

Srbija će na SP igrati u grupi protiv Japana, Kanade, Australije, Francuske i Malija.

Marina Maljković je odgovorila na pitanje da li će da žrtvuje SP zarad stvaranja tima i EP, koje sledi naredne godine.

„Ne mogu tako da se izrazim, jer ja sam takmičar u glavi. Ja to ne umem, nisam talentovana za tako nešto… Mi smo u februaru još to počeli, sa zdravom Draganom i Aleksandrom. I te sve mlade nove donele su nešto novo i lepo – uspele su da se kvalifikuju za SP. To je tada bilo u ravni čuda, ali čuda se ne dešavaju svaki dan. Mi ćemo na SP pokušati da se predstavimo u što boljem svetlu sa svim problemima koje imamo. Pokušaćemo protiv ekipa, koje su jako dobre i koje su dugo na okupu, da odigramo što bolje možemo u datom trenutku“, zaključila je Maljkovićeva.

(Tanjug)

