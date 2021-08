Maljković: Sad da se skupimo i „izginemo“ za svoju zemlju

TOKIO – Mnogo smo loše odigrale, mnogo loše, bez fokusa i glave, već treću jutakmicu zaredom i sada je tema skupiti se i „izginuti“ za svoju zemlju. Bez ikakvih fraza, ili jesi ili nisi, rekla je selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković posle teške pobede protiv Koreje (65:61) i plasmana u četvrtfinale Olimpijskih igara.

„Neverovatno je koliko je jak ovaj turnir, ne postoji ekipa koju možeš unapred da dobiješ. U Aziji se dešava nešto kada je u pitanju ženska košarka, strrahovito se napreduje. Ogromna je razlika u odnosu na Rio i s razlogom imamo ovako teško utakmice“, izjavila je Maljković srpskim izveštačima iz Japana.

Teško je kada znaš šta te očekuje, živiš ovde, znaš kako fukcioniše, a igračice ne znaju, dodala je selektorka Srbije..

„Tako je sa nama Evropljanima, mislimo neće baš 40 minuta da rade isto, ali hoće, videli smo i u drugim sportovima. Zato smo planirali prijateljske utakmice pre Igara, ali od toga nije bilo ništa“, istakla je Maljković.

Kapitenka Srbije Jelena Bruks kaže da je na kraju rezultat najbitniji.

„Izvukli smo pobedu, ali mučili smo se mnogo, ušli smo u njihovo „ludilo“, njihovu igru, brz tempo koji mi posle celog ovog napornog leta nismo mogli da ispratimo. Jurili smo se sa njima do kraja, a na kraju kad smo uradili šta je traženo došli smo do pobede., Neka nam ovo bude najgora utakmica na turniru. Da smo izgubile, pakovale bi se za kući, ali ne želimo još, ni sad, ni posle četvrtfinala. Želimo da idemo do kraja, ali to žele i drugi, to što smo šampioni Evrope to ne daje nikkom ništa. Moramo da se fokusiramo na nas i našu igru. Sačekaćemo žreb i da se odmorimo do četvrtfinala“, poručila je Bruks.

