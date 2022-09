Maljković: Sport je tačka oko koje se povezujemo

BEOGRAD – Stalno ponavljamo kako je sport tačka oko koje bi svi trebalo da se okupljaju, kako je to mesto koje bi trebalo da bude mesto sabiranja svih ljudi bez obzira na poglede, stavove i opredeljenja. To je ono jedno zrno koje ne može da se rastvori i koje nam je svima potrebno, izjavio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković.

Maljković je danas zajedno sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičhem, predsednikom Paraolimpijskog komiteta Zoranom Mićovićem i predsednikm Sportskog saveza Davorom Štefanekom, svečano otvorio tradicionalni Sajam sporta.

„I upravo mi danas okupljeni ovde to i pokazujemo svojim primerom. Bez obzira što nekada u našem svakodnevnom radu imamo razlike, neslaganja i nerazumevanja, stojimo zajedno jedni do drugih rame uz rame okupljeni da proslavimo ono što nas povezuje, a to je – sport“, rekao je Maljković.

Zahvalio bih se svima koji su uzeli učešće i doprineli da se veliki broj dece i odraslih uključi u sistem sporta, izjavio je predsednik Sportskog saveza Štefanek, olimpijski šampion u rvanju iz Rija.

„Podstakli smo veliki broj ljudi na fizičku aktivnost, podstakli smo ih da sanjaju „Snove pobednika“. Sportski savez Srbije trudiće se da sa Ministarstvom omladine i sporta realizuje još veći broj projekata i podstakne što veći broj stanovništva na bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću“, rekao je Štefanek.

Ministar Udovičić istakao je da svi zajedno nose veliku odgovornost dok promovišu sport jer je Srbija zemlja sporta,a Srbi sportska nacija.

„Želeo bih da se zahvalim svima na broju medalja na svim prvenstvima i Olimpijskim igrama, koje Srbija ima. Znamo koliko je kompleksan jedan sistem, a znamo da bez sistema ne bismo mogli da napravimo vrhunske rezultate“, istakao je Udovičić.

Sajam sporta traje do nedelje, a održava se pod sloganom „Snovi pobednika“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.