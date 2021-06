Maljković zadovoljna prvom sezonom Instituta za ženski sport

BEOGRAD – Javni čas na kom su sportske veštine prezentovale polaznice programa Instituta za ženski sport sa svih lokacija u Beogradu, održan je danas

u Sportskom centru Žarkovo.

Javnom času prisustvovali su prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, selektorka i osnovač Instituta Marina Maljković, kao ambasadorke sportistkinje Sonja Vasić, Zorana Arunović, Dajana Butulija i Milica Mandić i predsednik opštine Čukarica Srđan Kolarić.

Maljković je istakla da je prezadovoljna kako je prva sezona Instituta protekla.

„Počeli smo 26. septembra u svim ovim uslovima. Imamo više od 600 devojčica, radimo u 12 gradova u Srbiji. Pre sporta, želimo da napravimo zdravo društvo, da koliko god možemo utičemo na ove devojčice, da imaju one prave vrednosti pa tek onda da se bave sportom. Zahvalna sam ministru Ružiću koji to razume. Želimo da one kao što je bilo i u Pokretu za žensku košarku, da budu u dobre u školi, da imju dobre ocene, da uče strane jezike pa tek onda da izvučemo one najbolje kada da je sport u pitanju. Da ove devojke budu direktorke banki, ministarke… Da imamo zdravu sredinu i zdrave devojke u Srbiji“, rekla je Maljković novinarima u Sportskom centru Žarkovo.

Ministar Ružić rekao je da mu je čast što u ime Vlade i svog ministartva može da izrazi veliko zadovoljstvo zbog svega što je Marina Maljković svojim entuzijazmom i energijom pokazala u prehodnom periodu.

„Institut za ženski sport je dragocena i predivna inicijativa, koja apostrofira ono što je najvažnije – činjenica da bavljenje sportom i obrazovanje ne mogu da budu na dva koloseka. To je jedan kolosek, koji decu uci i etici, vrednostima, takmičarskom duhu, pravilima ponašanja, socijalizaciji, od njih gradi i moranu i ličnu vertikalu, koja je garant da ćemo imati zrele ljude i devojčice u budućem periodu, koje će biti dragocen deo našeg društva. Da li na polju sporta, u privredi ili politici – to nije ni važno. Mislim da što više njih treba da bude u politici, da promene nas, od kojih se mnogima u javnosti već smučilo „, rekao je Ružić.

Ambasadorka Milica Mandić kaže da su osmesi dece dokaz da Institut radi pravu stvar.

„Srećna sam što mogu da podelim svoja iskustva, ali bitnije je ono što radi Marina, sve instituacije i treneri koji sarađuju sa njima, jer sam sigurna da im usađuju prave vrednosti. Sva deca su dobra u školi, što je prioritet, vole sport. To je najlepše, meni su oni dali energiju za nove pobede. Više od 600 dece, 12 gradova – mislim da to do sada niko nije uradio i vredno je svake pohvale“, rekla je Mandić.

Predsednik opštine Čukarica Kolarić istakao da ova opština dve godine ima saradnju sa Pokretom za košarku i da je zahvaljući Marini Maljković pokrenut projekat da se uključi što više devojčica u sport.

„Na taj način dajemo mogućnost deci da se besplatno bave sportom. Mi u opštini Čukarica trudimo se da napravimo što više dečijih igrališta, što više terena i da damo mogućnost da se deca kroz sport razvijaju. Sport je najbolja stvar da se pravilno razvijaju“, poručio je Kolarić.

(Tanjug)

