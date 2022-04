Mančester siti pobedio Atletiko Madrid u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Atletiko Madrid sa 1:0, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

Jedini gol na stadionu Etihad postigao je Kevin De Brujne u 70. minutu.

Siti je od početka utakmice imao inicijativu, pokušavali su Kanselo, De Brujne i Ilkaj Gundogan, ali nisu ozbiljnije ugrozili golmana gostujuće ekipe.

Siti je imao veći posed lopte, ali to nije uspeo da iskoristi. Ekipa Pepa Gvardiole imala je gotovo 400 dodavanja ali nije uputila nijedan šut u okvir gola u prvom poluvremenu, pošto se Atletiko dobro branio.

Siti je u 55. minutu imao šansu kada je De Brujne pokušao iz slobodnog udarca, ali je golman Jan Oblak odbranio. U 64. minutu pokušao je i Emerik Laport, kada je glavom poslao loptu preko gola.

U 70. minutu Siti je poveo golom De Brujnea na asistenciju Fila Fodena, koji je okružen četvoricom protivničkih fudbalera uspeo da pošalje loptu saigraču. Foden je dva minuta pre toga ušao u igru.

Engleski tim je mogao da udvostruči prednost u 80. minutu. Foden je započeo akciju, dodao je loptu do Bernarda Silve, a on do De Brujnea koji je šutirao, ali je defanzivac Atletika Stefan Savić u poslednjem trenutku izbacio loptu.

Belgijanac je probao šut i u 86. minutu, ali je lopta otišla preko gola.

Revanš utakmica na programu je 13. aprila u Madridu.

(Beta)

