Mandić osam godina posle zlata u Londonu: Zauvek poseban dan

BEOGRAD – Emocija tokom osvajanje olimpijskog zlata u Londonu nikada neće izbledeti i taj dan će uvek biti poseban u mom životu, kaže tekvondistkinja Milica Mandić, koja je Srbiji 2012. godine donela prvo zlato u istoriji.

„Sada na to gledam iz neke druge perspektive, kako sam odrasla i sazrela. Neka sećanja mogu da izblede, ali emocija tog dana mislim da nikada neće izbeledeti i za mene to nikada neće biti zaboravljeno. To je poseban dan“, rekla je Mandić Tanjugu prisećajući se istorijskog uspeha za srpski tekvondo, koji se desio kasno u noći 11. avgusta 2012. godine u Londonu.

„Za neke je to bio početak moje karijere, a za mene samo nastavak i nešto što me lansiralo do medija i popularnosti. Gale (Dragan Jović prim.aut) i ja volimo da se setimo toga dana i da sa Tićom (Tijana Bogdanović prim.aut) popričamo o tome koliko samo napredovali, šta smo napravili… To je bio jedna dobar početak za tekvondo u Srbiji, da nam dođu mlade nade, da naučimo decu koliko je sport lep i koliko je lepo biti u sportu“, rekla je Mandić.

Selektor tekvondo reprezentacije Dragan Jović Gale kaže da je zlato od pre osam godina bilo samo podstrek za nove uspehe srpskog tekvonda.

„To je tada bila kruna, ali sledeće godine očekujemo još bolji rezultat, samo da dođu te Olimpijske igre. Olimpijsko zlato je vrh piramide u sportu i svakom čoveku u svakom sportu to je sreća, ponos, čast, ali i obaveza da ostanete na tom nivou. Mi smo iz tog razloga još više trenirali posle Londona, pa smo doneli još jednu olimpijsku medalju i veliki broj drugih odličja. Na Tijaninu nesreću i celog tima, ona je izgubila zlato zbog nestručnosti sudija, jer su napravili grešku. I ona je trebalo da bude zlatna olimpijka sa 18 godina, ali šta je tu je. Sve ćemo, nadam se, popraviti iduće godine u Tokiju“, rekao je Jović i osvrnuo se na planove do sledeće godine kada je se očekuje odložene OI.

„Ne vidim razlog da se Olimpijske igre ponovo otkazuju, ako se već sada najvaljuje pet-šest nekih različitih vakcina. S druge strane, imamo u januaru kvalifikacije za OI koje se nisu održale u maju, a iz našeg kluba Galeb ide Dimiti Nagajev u kategoriji do 58 kilograma i Nikola Vučković iz TK Zmaj iz Rume. Iskreno se nadam da ćemo imati bar jednog muškarca na OI u Tokiju, možda i dvojicu. Poslednji put smo muškog takmičara imali 2012. godine Damira Fejzića. To je naš prvi zadatak, a do OI trebalo bi da se održi EP. Sve između toga i posle toga je stvar podešavanja kalendara. Nadam se da ćemo napraviti dobre rezultate i da ćemo podići formu. A do jula ćemo videti šta ćemo moći da radimo, koliko će moći da se putuje…“.

Jović je istakao da ga trenutno raduje saradnja sa olimpisjkim timom Brazila, čiji se dolazak u Beograd očekuje početkom septembra.

(Tanjug)

