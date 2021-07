Mandić: Živela sam za ovaj momenat, medalja pripada timu

TOKIO – Najlepše je stajati na pobedničkom postolju i slušati himnu svoje zemlje. To uvek budi posebne emocije, tako je bilo ju Londonu, tako je i sada. Volela bih da je ceo tim mogao sa mnom na postolje, izjavila je nova-stara olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić.

„Živela sam za ovaj momenat, znam koliko sam sebe dale u poslednjih pet godina. Turbulentan period je iza mene, medalja pripada celom timu, Galetu (trener Dragan Jović, prim. aut). Mnogo sam ponosna na sve što sam postigli“, rekla je Mandićeva srpskim novinarima u Tokiju.

Ona je uporedila dva finala – iz Londona 2012. i ovo iz Tokija.

„Ogromna je razlika, tad sam imala samo 20 godina, bila sam „Galetov vojnik“, samo sam slušala, sad sam iskusnija, iskoristila sam to u finalu, meni je drugo, a rivalki prvo. Morala sam to da joj stavim do znanje“.

Na pitanje da li ima šanse da se predomisli kada je u pitanju najavljeni kraj karijere, nasmejala se i rekla:

„Polako, prvo da se odmorim kako dolikuje posle pet godina mukotrpnog rada“, poručila je Mandićeva i dodala da se nada kako će samo nekoliko dana biti jedina sa dva zlata u kolekciji jer veruje da vaterpolisti mogu da joj se pridruže.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.