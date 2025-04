Maradonine sestre tvrde da se legendarni fudbaler ponekad opirao lekarskoj nezi

Legendarni argentinski fudbaler Dijego Maradona „radio je šta je hteo“ i „opirao“ se medicinskoj nezi, svedočile su danas njegove sestre na suđenju lekarskom timu za moguću odgovornost za smrt jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

„Ponekad se opirao doktorima koji su ga lečili, ponekad nije, zavisi od situacije“, rekla je 53-godišnja Klaudija, najmlađa od pet Maradoninih sestara tokom četvoronedeljnog suđenja u San Isidru, u blizini Buenos Ajresa o okolnosti Maradonine smrti u novembru 2020. godine.

Troje sudija odlučiće da li su sedmoro optuženih, uključujući neurohirurga, psihijatra i nekoliko drugih članova medicinskog osoblja, krivi za ubistvo iz nehata. Maksimalna zatvorska kazna je 25 godina, a oni su odbacili bilo kakvu odgovornost za smrt.

U centru pažnje je neurohirurg Leonardo Luke, Maradonin lični lekar poslednje četiri godine života. On je izvršio operaciju uklanjanja krvnog ugruška iz mozga bivšeg fudbalera nekoliko nedelja pre njegove smrti.

Najstarija Maradonina sestra 74-godišnja Ana rekla je da je jedino u tog lekara legendarni fudbaler imao poverenja.

Maradona je umro 25. novembra 2020. godine u 60. godini zbog zastoja rada srca u svojoj kući u Tigreu u blizini Buenos Ajresa.

Prema različitim svedočenjima, ta kuća nije bila dovoljno medicinski opremljena i ključni je element suđenja, u pokušaju da se identifikuje osoba odgovorna za smeštaj Maradone i stepen pažnje koju je tamo dobio. Tužilaštvo je tu kuću nazvalo „kuća horora“.

Forenzički patolog je prošlog četvrtka svedočio da je Maradona bio u agoniji i da je umirao najmanje 12 sati pre nego što je njegovo telo pronađeno u krevetu rano ujutro 25. novembra.

Klaudija je rekla da su „svi predložili oporavak kod kuće“.

„Ne sećam se ko je to rekao, ali to je bilo sporazum svih u porodici“, rekla je ona i delom sugerisala da bi karakter njenog brata otežao njegov oporavak na klinici.

Sestre su takođe rekle da su ih specijalisti uveravali da će oko njihovog brata biti klinički lekari i sva odgovarajuća medicinska oprema.

One ni jednom nisu posetile Maradonu u toj kući. Ana ga je poslednji put videla u Olivos klinici, posle operacije. Ona ga je tada pitala da li je u bolovima, a prema njenim rečima, on je odgovorio: „Da, duša me boli“.

Sudije su upitale i za brend Maradona, koji je predmet odvojenog postupka, između Maradoninih ćerki, njegove braće i sestara i njegovih bivših advokata. Klaudija je izjavila da im je Maradona 2019. godine rekao da „sve to predaje porodici“.

(Beta)

