Marej: Đoković će nastaviti dominaciju

Britanski teniser Endi Marej rekao je da će Novak Đoković i narednih godina dominirati tenisom, pošto je mlađa generacija igrača i dalje ispod njegovog nivoa.

Đoković je u noći između nedelje i ponedeljka u Njujorku osvojio 24. grend slem titulu pobedom protiv Rusa Danila Medvedeva u tri seta u finalu Otvorenog prvenstva SAD. Srpski teniser se izjednačio sa dosadašnjom rekorderom Margaret Kort po broju grend slem trofeja, a rekorder je u muškoj konkurenciji.

„Na mlađim igračima je da guraju Novaka i da pokušaju da ga prestignu. Ne izgleda da će se to uskoro dogoditi. Novak je dugo igrao neverovatno, kao Rodžer i Rafa, radi se o dugovečnosti i o tome koliko dugo su to svi mogli da rade. On igra na ovom nivou toliko dugo“, rekao je Marej za Bi-Bi-Si (BBC).

Srpski teniser je ove godine osvojio tri grend slem turnira, Australijan open, Rolan Garos i Ju Es open, a u finalu Vimbldona pobedio ga je 20-godišnji Španac Karlos Alkaras.

Marej je rekao da su posle tog londonskog finala svi izvukli pogrešan zaključak.

„To sam rekao posle Vimbldona, svi su govorili da dolazi do promene, ali ne ja. Bilo je jasno da je Novak, koji je osvojio dva od prva tri grend slema, bio vrlo blizu u finalu na Vimbldonu. On je u nedelju ponovo dokazao da je najbolji na svetu i kao što sam rekao, na mlađima je da dovoljno napreduju kako bi ga pobedili“, naveo je trostruki grend slem šampion.

On je ocenio da se Đoković neće zaustaviti na 24 grend slem titule.

„Mislim da se neće zaustaviti, ali nikada ne znate koliko će to trajati. Fizički, motivaciono, bilo da se neko poput Alkarasa poboljša, on je neverovatan igrač Alkaras, briljantan je, ali raditi oni što konstantno radi Novak je drugačije. Nije isto raditi to 15, 20 sedmica godišnje kao Novak, svaki put kada izađe na teren. Mislim da će Alkaras uskoro doći do tog nivoa, ali mislim da ovo nije poslednji put da Novak osvaja grend slem“, rekao je Marej.

(Beta)

