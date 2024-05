Marej igra na čelendžeru u Bordou

Britanski teniser Endi Marej vratiće se na teren sledeće sedmice na ATP čelendžeru u Bordou, preneli su danas britanski mediji.

Marej nije igra ood kraja marta nakon što je povredio ligamente skočnog zgloba u trećem kolu mastersa u Majamiju. On je posle tog meča rekao da ga čeka duže odsustvo, ali da se nije odlučio na operaciju.

U sredu je objavljeno da je dobio specijalnu pozivnicu organizatora za turnir u Ženevi, koji počinje 18. maja, ali Marej želi da odigra što više mečeva na šljaci, zbog čega je odlučio da igra na čelendžeru u Bordou, preneo je Skaj.

On želi da se što bolje pripremi za Rolan Garos, koji počinje po završetku turnira u Ženevi, pošto će mu to najverovatnije biti poslednje učešće na pariskom grend slemu. On je rekao da neće mnogo igrati posle leta, odnosno da će završiti karijeru tokom ove sezone.

Poslednji meč na šljaci odigrao je prošle godine u Bordou, gde je izgubio od Švajcarca Stena Vavrinke, posle čega je odlučio da ne učestvuje na Rolan Garosu. Na pariskom grend slemu nije igrao od 2020.

Spekulisalo se da bi mogao da završi karijeru na Vimbldonu, gde je osvojio titule 2013. i 2016. godine, ali bi 36-godišnji Britanac mogao da nastupi i na Olimpijskim igrama u Parizu. On je jedini teniser koji je osvojio dve uzastopne zlatne olimpijske medalje, na Igrama u Londonu 2012. i Rio de Žaneiru četiri godine kasnije.

Direktan plasman na olimpijski turnir obezbediće igrači koji su među prvih 56 na svetskoj rang-listi od 10. juna.

Marej je tokom karijere osvojio 46 titula u singlu, od čega tri na šljaci.

(Beta)

