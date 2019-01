Marej uzburkao duhove: Evo šta kaže Federer o „penzionisanju“

Endija Marej, koji je ovog petka najavio skori odlazak u penziju, uzburkao je duhove u svetskom tenisu. Britanac se potpuno slomio na konferenciji za štampu, pošto je govorio o povredama koje ga u poslednje vreme muče, pa je u više navrata završio u suzama.

Njegovo obraćanje teško je podneo i naš Novak Đoković, koji je u odličnim odnosima sa Marejom, s obzirom na to da se druže još od juniorske konkurencije. A nakon Britančeve najave da bi ovogodišnji Australijan open mogao da mu bude poslednji u karijeri, oglasio se i Rodžer Federer, koji je pričao o eventualnom povlačenju, prenose sportski mediji.

– Ne znam gde bi to bilo. Razmišljao sam o tome, ali ne znam. Mislim da će se sve svesti na to kako se budem osećao, kakvo bude stanje sa porodicom, sa psihom, kako se budem osećao kada se probudim… Možda kada se tako osetim, budem odigrao još par turnira, a možda naredni turnir bude predaleko i ne budem mogao da izdržim do njega – rekao je Federer.

Švajcarac je otkrio na kom bi turniru voleo da se oprosti od tenisa.

– Voleo bih da završim karijeru zdrav, da to ne bude zbog povrede. Pre par godina postojala je pretnja zbog problema sa kolenom, ali sam uspeo da se vratim. Želeo bih da odem jer ja tako želim. Nemam nikakav bajkovit završetak u mojoj glavi, ne mora to da bude posle titule, ne mora da bude ništa veliko. Vimbldon mi izgleda kao najizglednija opcija gde bih mogao da se oprostim – jasan je Rodžer.

– Da sam želeo, mogao sam da završim karijeru posle finala Australijan opena kada sam pobedio Nadala u tom epskom meču. Ne znam da li će ikada biti bolje prilike nego tad. Sve dok sam zdrav i dok uživam, znam da će oproštaj svakako biti emotivan… To bi trebalo da bude radostan dan, a ne nešto nalik sahrani – zaključio je on.