Mareska: Čelsi može da dominira Premijer ligom u narednih pet do 10 godina

Trener Čelsija Enco Mareska rekao je danas da taj fudbalski klub može da dominira Premijer ligom u narednih pet do 10 godina.

Italijanski 44-godišnji trener je u više navrata odbacio mogućnost da njegova ekipa ove sezone ima šanse da osvoji titulu, uprkos tome što je Čelsi treći na tabeli sa istim brojem bodova kao drugoplasirani Arsenal.

Čelsi je u nedelju pobedio Aston Vilu 3:0 i zaostaje devet bodova za vodećim Liverpulom.

„Mi nismo u trci za titulu. Nismo, to je moje mišljenje“, rekao je Mareska, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Otakako je klub preuzeo konzorcijum na čelu sa Todom Bolijem, potrošeno je više od 1,5 milijardi dolara na dovođenje igrača, najviše na mlade fudbalere sa dugogodišnjim ugovorima.

Igrači poput Enca Fernandesa, Mojzesa Kajseda i Nikolasa Džeksona su na vrhuncu forme, kao i zvezda ekipe Kol Palmer u proteklih 18 meseci, a trener veruje da je neiskustvo ekipe, čija je prosečna startost nešto više od 23 godine, razlog nešto lošijih rezultata ove sezone.

„Ono što sam rekao vlasnicima i sportskim direktorima kada sam ih prvi put sreo je da mislim da će, zbog godina i zbog toga koliko je dobra ova ekipa, Čelsi u narednih pet do 10 godina bili jedan od timova, ili tim, koji će dominirati engleskim fudbalom“, naveo je Mareska.

„Bez obzira ko će biti trener, u narednih pet ili 10 godina, zbog njihovih godina, mogu da dominraju engleskim fudbalom, to sam rekao i to mislim i sada. U smislu ciljeva, nisu me pitali za bilo koji cilj, već samo da pokušamo da izgradimo nešto za narednih nekoliko godina. Mislim da idemo u dobrom pravcu. Govoreći o ličnom cilju, znam da ćete mi teško poverovati, ali nisam koncentrisan na kraj sezone, sledeću sezonu, pošto to nije realno“, dodao je on.

U prve dve sezone pod novim američkim vlasnicima, Čelsi je zauzeo 12. i šesto mesto na tabeli Premijer lige i nije osvojio trofej, ali je ekipa počela da se stabilizuje i napreduje pod Mareskom.

Govoreći o sastavu, Mareska je rekao da će Vesli Fofana zbog povrede tetive odsustvovati nekoliko nedelja sa terena, zajedno sa kapitenom Risom Džejmsom.

(Beta)

