Mari priznao: Nadal je moja inspiracija

LONDON – Bivši najbolji teniser sveta Endi Mari izjavio je da je oduševljen igrama Rafaela Nadala na ovogodišnjem Rolan Garosu, prenose britanski mediji.

Mari (35) je u prethodnih nekoliko godina imao dosta problema sa povredama, a odlučio je da propusti Rolan Garos da bi se u potpunosti pripremio za Vimbldon, koji je osvojio 2013. i 2016. godine. Britanski teniser trenutno igra na čelendžeru u Surbitonu, ali prati dešavanja na Otvorenom prvenstvu Francuske.

„Ne znam da li je ovo Rafina poslednja sezona ili ne. Pokazao je da se fizički dobro drži tokom turnira, a nadam se da će moći da nastavi da igra tako još neko vreme. Pratio sam i igre Marina Čilića. On je sa 33 godine prvi put stigao do polufinala Rolan Garosa. Rafa i Marin me definitivno inspirišu“, rekao je Mari, koji je trenutno 67. na ATP listi.

Nadal, koji danas slavi 36. rođendan, će u polufinalu Rolan Garosa igrati protiv Aleksandra Zvereva, dok će se Čilić sastati sa Kasperom Rudom.

Rolan Garos se igra za nagradni fond od 43,6 miliona evra.

(Tanjug)

