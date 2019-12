Marin: Tužan zbog Milojevića, radujem se Stankoviću

BEOGRAD – Kapiten fudbalera Crvene zvezde Marko Marin priznao je da je tužan zbog odlaska trenera Vladana Milojevića, ali i da se ujedno raduje zbog rada sa njegovim naslednikom Dejanom Stankovićem.

Stanković je prošle nedelje preuzeo klupu kluba u kome je napravio prve seniorske korake, a isto će učiniti i kao samostalni trener.

„Želeo bih da se zahvalim Milojeviću i celom stručnom štabu za sve što su uradili za klub, ekipu i mene u periodu dok smo sarađivali u Crvenoj zvezdi. Bila je to sezona i po velikih uspeha i zadovoljstava koje smo doneli navijačima. Saradnja je bila na vrhunskom nivou i svi smo bili tužni kada smo saznali da Milojević neće više biti u klubu. Isto važi i za članove stručnog štaba, koji su vredno radili sa nama, kako bi Zvezda ostvarivala uspehe i pobeđivala“, rekao je Marin za klupski sajt.

Bivši nemački reprezentativac ne krije da je uzbuđen zbog saradnje sa Stankovićem.

„Posebno mi je zadovoljstvo što Milojevića menja Stanković, čovek koji je legenda kluba i o kome ne treba trošiti reči. Verujem da će fudbalske kvalitete koje je decenijama pokazivao pretočiti u trenerske, a mi ćemo dati sve od sebe da ga na pravi način ispratimo u svim zamislima. Kao kapiten, učiniću sve da mu budem produžena ruka na terenu“.

Marin naglašava da je retkost u savremenom fudbalu da odlazeći trener dočeka novog sa zadovoljstvom.

„Ispratio sam način na koji je došlo do promene trenera kluba. Bilo je zadovoljstvo to pratiti i kao igrač i kao čovek. To govori o stabilnom radu u klubu i veličini. Verujem da nas čekaju novi uspesi i pobede sa Dejanom Stankovićem na klupi“, zaključio je Marin.

(Tanjug)