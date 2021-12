Marinkovic: Sve je na strani Zvezde, necemo se unapred predati

ČAČAK – Košarkaš Borca iz Čačka Ivan Marinković rekao je da su se neće predati u duelu protiv Crvene zvezde u ABA ligi.

Čačani u nedelju gostuju aktuelnom šampionu regiona u 12. kolu od 18.45 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Dobro smo svesni protiv koga igramo. Poznat nam je Zvezdin kvaliteta i činjenica da igramo u Beogradu. Sve je na strani domaćina. Naša jedina prednost jeste to što imamo više vremena za odmor i pripremu meča. Zvezda, kao još nekolicina ekipa, igra na dva fronta, a mi ne. Uvek imamo pet, šest dana na raspolaganju za trening, što moramo više da koristimo“, rekao je Marinković za klupski sajt.

Zvezda je ima skor 10-1, dok je tim Marka Marinovića na četiri pobede i sedam poraza.

„U Beograd idemo sa željom da odigramo dobru utakmicu. Nećemo se unapred predati, to je sigurno. Pružićemo svoj maksimu, a za koji rezultat će to biti dovoljno, ostaje da vidimo. Bićemo svežiji od protivnika, a sigurno je i to da nećemo otići sa belom zastavom. Poštujemo Zvezdu, ali ne idemo uplašeni“, zaključio je Marinković.

(Tanjug)

