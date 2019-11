Marinković: Zvezda uvek motivacija, pobeda najdraža u sezoni

VALENSIJA – Nekadašnji kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković, uoči gostovanja Crvenoj zvezdi u dresu Valensije, izjavio je da očekuje tešku utakmicu i da se nada pobedi.

„Iskreno, očekujem da će protiv Zvezde biti teško. Ne znam koliko će ljudi biti u hali, ali očekujem da će da ih bodre kao i uvek do poslednjeg minuta. Mislim da ova utakmica dolazi u dobrom momentu za nas i nema razloga da ne razmišljamo o pobedi. Ono što nikako ne smemo je da dozvolimo Crvenoj zvezdi da nametne svoj ritam, već moramo da imamo fokus na sebe. Ne bi trebalo da obraćamo pažnju na navijače, sudije, atmosferu. Dovoljno će biti samo sebe da gledamo i da se fokusiramo na svoju igru“, rekao je Marinković Tanjugu.

On je dodao da očekuje standardnu „dobrodošlicu“, ali da nema razloga za strah od atmosfere.

„Očekujem standardno navijanje, sigurno ne očekujem aplauz. Ja sam se već navikao u dresu Partizana na takav odnos, ali se nadam da se moji saigrači neće uplašiti navijača i atmosfere. Stvarno nemaju razloga za strah. Meni će dovoljna motivacija u četvrtak biti ta što igram protiv Zvezde. Ako pobedimo, biće mi to najdraži trijumf u sezoni. Igraćemo u Beogradu, mom gradu, u dvorani u kojoj sam odrastao… Ne treba mi veća motivacija“.

Marinković ističe da je Zvezda tradicionalno težak rival na svom terenu, što je pokazala pobedama protiv Fenerbahčea i Himkija, a promena trenera i dolazak Dragana Šakote svakako će dodatno motivisati tim.

“ Mislim da su tri glavna igrača Zvezde u ovom trenutku Bili Beron, Lorenzo Braun i Filip Čović. Bili je „skorer“ i ako uđe u šut, to će biti kobno po nas. Što se tiče Filipa, on odlično ume da čita igru i ako ga potcenimo, a nema razloga za to, može da nam napravi velike komplikacije. Sjajan je igrač, i ljudi zaboravljaju šta je on uradio prošle sezone i koliko je dobro igrao i u završnici ABA lige i protiv Partizana u KLS. Praktično je on bio taj koji je odveo Zvezdu u Evroligu. Ali kao i uvek kod nas, dobre stvari se brzo zaboravljaju“.

Marinković ne krije da je veoma zadovoljan u Valensiji, kako gradom, tako i klubom, a ističe da je veliku podršku u periodu adaptacije imao od crnogorskog reprezentativca Bojana Dubljevića.

Kada je u pitanju njegov bivši klub, Marinković ističe da je „u toku“ i da će sezona da bude uzbudljiva.

„Mislim da igraju jako dobro u Evrokupu, ali da u ABA ligi neke utakmice, poput Primorske ili Budućnosti, nisu smeli da izgube. Ali, ABA liga je izuzetno jaka, mnogi klubovi su se pojačali tako da očekujem oštru borbu do samog kraja. Sigurno je da Partizan uvek cilja vrh. Videćemo, čeka nas još dosta uzbuđenja“, poručio je Marinković.

Utakmica 11. kola Evrolige između Crvene zvezde i Valensije igra se u četvrtak od 19 sati u dvorani Aleksandar Nikolić.

(Tanjug)