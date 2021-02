Marinović: FMP dobro poznajemo, nadam se dobroj utakmici

ČAČAK – Trener košarkaša Borca Marko Marinović rekao je da očekuje dobar meč protiv FMP-a u 18. kolu ABA lige.

Čačani sutra od 20 sati u dvorani kraj Morave dočekuju tim iz Železnika.

„Očekujem da će biti dobra utakmica. Šteta što nema publike, ponovo moram da naglasim, jer mislim da bi ovo bio derbi začelja. FMP dobro poznajemo, igrali smo i u pripremnom periodu, kao i na početku lige. Doduše, oni su malo menjali tim, ali verujem da nema mnogo nepoznanica. Sve u svemu, imamo veliko poštovanje prema protivniku“, rekao je Marinović za klupski sajt.

Njegov tim će u sustrašnjem duelu biti jači za novog igrača Dudu Sanadzea, košarkaša koji je nedavno stigao u grad na Moravi.

„Doveli smo novog igrača u svoje redove. To smo bili prinuđeni da učinimo zbog povrede Radovana Đokovića. To je nama veliki problem, jer smo mi polagali velike nade u njega. Ne treba da posebno naglašavam da je on jedan od naših glavnih igrača, koji je među najzaslužnijima za plasman u jadransku elitu. Zbog njegove povrede bili smo prinuđeni da brzo reagujemo dovođenjem gruzijskog reprezentativca Dude Sanadzea. On igra na sličnoj poziciji kao Raša, a ja se nadam da će mu biti adekvatna zamena“, zaključio je Marinović.

Borac trenutno ima skor od 4-11 na 12. mestu na tabeli, dok je FMP zabeležio pet trijumfa i 10 poraza i drži 10. poziciju.

(Tanjug)

