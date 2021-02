Marinović: Prazne minute su nas koštale

NOVI SAD – Trener košarkaša Borca Marko Marinović kaže da su njegov tim sinoć protiv Partizana koštale „prazne minute“.

Čačanski tim je sinoć u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća u Novom Sadu izgubio od Partizna 76:72.

„Mnogo je teško pobediti bilo koju ekipu tri puta zaredom. Partizan je odličan tim, koji je sastavljen da osvaja titule i da igra na najvišem nivou. Mi smo večeras imali neke prazne minute i to nas je na kraju koštalo utakmice. Dobra stvar je to što smo pokazali karakter i što se nismo ni jednog trenutka predavali, to je mentalitet koji Borac treba i u narednom periodu da pokaže. Želim Partizanu sreću u nastavku Kupa, a nama dobre utakmice do kraja ABA lige“, rekao je Marinović na konferenciji za medije.

Košarkaš Aleksa Novaković čestitao je Partizanu na pobedi, ali i svojim saigračima na borbenosti.

„Igrali smo bez Nikole Kočovića, jednog od lidera ekipe i nije bilo lako nadomestiti njegov izostanak. Nismo smeli da dopustimo duge periode loše igre u odbrani, to je nešto što ćemo morati da popravimo u nastavku sezone. Sledi veoma važnih mesec dana sa teškim utakmicama za opstanak u ABA ligi“, izjavio je Novaković.

(Tanjug)

