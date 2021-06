Marinović: Sezona je bila odlična, ostvarili smo sve ciljeve

ČAČAK – Trener košarkaša čačanskog Borca Marko Marinović izjavio je da je zadovoljan sezonom koju je imao njegov tim.

Čačani su prvi put u svojoj istoriji učestvovali u ABA ligi, uspeli su da sačuvaju mesto u jadranskoj eliti i sledeće sezone, jer su sa skorom od osam pobeda i 18 poraza zauzeo 11. mesto.

„Sezona koja je iza nas bila je teška iz više razloga. Korona je učinila da raspored bude nesiguran, pa su utakmice često odlagane. Nadam se da će se situacija dodatno popraviti, pa da nikad više nemamo takve probleme. Takođe, prva sezona u ABA ligi je za većinu nas bila nešto novo. Upravo zbog toga je bilo veoma teško. Ali borili smo se do samog kraja, pa smo zato ostvarili povoljan rezultat. Ostali smo u ligi, nismo igrali baraž, a to su bili naši ciljevi. Ne mogu da budem do kraja zadovoljan, jer smatram da smo mogli i morali da pobedimo u više utakmica. Ali opet, ne mogu da budem ni nezadovoljan, jer smo ostali u regionalnoj ligi”, rekao je Marinović za klupski sajt.

Takmičenje u domaćoj Superligi košarkaši Borca završili su u polufinalu, gde su poraženi od regionalnog šampiona Crvene zvezde.

„Šlag na torti bile su naše partije u Superligi, jer je tokom takmičenja došlo do pravog otkrovenja naših mladih igrača. Takođe, dobacili smo do polufinala, što nije mala stvar. Ako to uzmem u obzir, plus opstanak u ABA ligi, po mom mišljenju sezona je odlična”, kazao je Marinović.

