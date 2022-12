Marka: Ronaldo do kraja godine potpisuje ugovor sa Al Nasrom

MADRID – Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Kristijano Ronaldo trebalo bi do kraja godine da potpiše ugovor sa Al Nasrom iz Saudijske Arabije, koji će važiti do juna 2025, prenosi španska „Marka“.

Ronaldo je po završetku Svetskog prvenstva u Kataru nekoliko dana trenirao u Madridu, a trenutno se nalazi u Dubaiju.

„Ronaldo bi u Rijad trebalo da stigne do kraja godine. On će potpisati ugovor sa Al Nasrom do juna 2025. godine, a trebalo bi da zaradi 500 miliona evra. Al Nasr je povratio dominaciju u šampionatu Saudijske Arabije, pošto je klub preuzeo Rudi Garsija. Nacionalni interes je dolazak Ronalda u ovu zemlju, koja želi da bude jedan od domaćina SP 2030. Ovaj projekat je veoma ambiciozan, pošto Saudijska Arabija ima plan da afirmiše sport u zemlji posle fudbalskog Superkupa Španije, F1, golfa, a vrhunac bi bio organizacija SP 2030. godine“, navodi „Marka“.

Španski list ističe da će Ronaldo provesti i Božić u Dubaiju, a potom će zvanično objaviti da će nastaviti karijeru u Al Nasru.

Ronaldo je trenutno bez angažmana, pošto je uoči Mundijala raskinuo ugovor sa Mančester junajtedom. On je sa selekcijom Portugalije eliminisan u četvrtfinalu SP u Kataru od Maroka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.