Marko Gudurić: Poremetilo nas je ovo sa Nedovićem, ali idemo dalje

„Sigurno da nas je poremetilo to sa povredom Nedovića. Čekamo da vidim rasplet te situacije i da vidimo šta će biti sa njim, ali to je sport, to je život. Moramo da idemo dalje i da mi što smo zdravi da damo sve od sebe“, rekao je Gudurić i dodao da su pored četiri odigrane utakmice, imali i jedan trening koji je u rangu teškog meča.

(Tanjug)

