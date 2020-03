Marko Mišković posle osam godina napustio Napredak

KRUŠEVAC – Predsednik FK Napredak iz Kruševca Marko Mišković podneo je danas ostavku posle osam godina na toj funkciji.

Mišković, sin vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića, u poslednje vreme nije mogao u potpunosti da se posveti obavezama, pa, kako je naveo, preuzima potpunu odgovornost za lošu sezonu.

„Veliki broj mojih privatnih obaveza je razlog mog sve manjeg prisustva u Napretku. Napredak je klub koji ne može da čeka i mora konstantno da napreduje, jer ime i tradicija to zahtevaju. On traži više od celog čoveka, a ja u ovom trenutku ne mogu da pružim to više“, napisao je Mišković u saopštenju koje je objavljeno na sajtu kluba.

On je podsetio da je u Napredak došao kada je klub bio na pragu treće lige, sa dugom od miliona i po evra, a da danas sa ponosom može da kaže da je svih osam godina, isključivo privatnim sredsrtvima sve finansirao, od troškova kluba do održavanja stadiona.

„Samo infrastrukturalna ulaganja za ovih osam godina iznosila su preko milion evra. Aktivno smo, finansijski, učestvovali u infrastrukturalnim ulaganjima u gradske sportske objekte koje koristi svi sportisti. Danas Napredak ostavljamo u punom sjaju, na putu stare slave, finansijski pozitivnim i sa odličnom infrastrukturom“, istakao je Mišković.

Na kraju, zahvalio se svima u klubu, navijačima, Gradu, na korektnoj saradnji, a posebno Fudbalskom savezu Srbije na podršci.

Napredak se posle 26 odigranih kola u Superligi nalazi na 12. mestu sa 26 bodova.

(Tanjug)