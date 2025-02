Marković i Đulović neće igrati protiv Finske, Avramović kapiten

Košarkaški reprezentativci Srbije Bogoljub Marković i Asim Đulović neće biti u sastavu na današnjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Finske.

Reprezentacija Srbije će u Espu u 17.30 igrati protiv Finske, u petom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić je za duel protiv Finske morao da izabere 12 igrača, a na konačnom spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Dušan Ristić, Uroš Trifunović, Dušan Beslać, Boriša Simanić, Mihailo Petrović, Aleksa Radanov, Dejan Davidovac, Filip Petrušev, Arijan Lakić, Balša Koprivica i Mario Nakić.

Kapiten reprezentacije Srbije u tom meču biće Aleksa Avramović. On je imenovan za kapitena u odsustvu Bogdana Bogdanovića, koji zbog klupskih obaveza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) nije u mogućnosti da igra mečeve kvalifikacija, i Stefana Jovića, kog Pešić nije poveo na utakmicu protiv Finske.

„Velika je čast što ću da ponesem kapitensku traku. To je nešto što nisam mogao da zamislim. Hvala saigračima i treneru što me je izabrao. To je dodatna odgovornost da obezbedimo pobedu i da potom u ponedeljak predam kapitensku traku Stefanu Joviću. Bilo nas je mnogo na treninzima, mladi momci su pokazali ogromnu energiju i želju. Presrećan sam sa kakvim entuzijazmom dolaze na svaki trening i žele da uče. To je pravi put. Siguran sam da će u budućnosti doneti veliki uspeh reprezentaciji. Uvek će doći novi igrači koji će nastaviti put“, rekao je Avramović, a preneo sajt Košarkaškog saveza Srbije (KSS).

Selekcija Srbije je već obezbedila plasman na Evropsko prvenstvo i zauzima prvo mesto na tabeli grupe G sa sve četiri pobede, dok je Finska, koja se automatski plasirala kao domaćin, treća sa skorom 1/3.

Evropsko prvenstvo će se održati od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Finskoj, Poljskoj, Kipru i Letoniji.

(Beta)

