Marković: Petrić je podigao ekipu

BEOGRAD – Srpski fudbaler Lazar Marković u intervjuu za Sportklub izjavio je da veruje da Partizan može da napravi dobar rezultat u Evropi.

Marković je u Partizanu igrao u dva navrata, do 2011. do 2013. godine i od 2019. do 2022. godine. Tokom leta 2022. godine prešao je u Gazijantep.

„Kao največi neuspeh u karijeri doživljavam to što nisam osvojio titulu sa Partizanom. U poslednjoj sezoni smo Imali pet bodova prednosti posle prvog dela šampionata. Nije mi bilo jasno da u tom momentu niko u klubu ne priča o osvajanju prvenstva. To nikada nisam doživeo. Svi su favorizovali Crvenu zvezdu, kao da ona ima prednost. Mnogo toga nije funkcionisalo u klubu. Bilo je mnogo negativne atmosfere oko nas i na kraju smo ispustili tu prednost. Sve to je uticalo da odlučim da odem. Nisam se pokajao, iako je to klub koji najviše volim“, izjavio je Marković.

Osvrnuo se i na rezultate Partizana od kada je otišao iz kluba.

„Krenuo bih od početka sezone i dolaska Ilije Stolice. On je dobar trener, ali je došao u vrlo delikatnom trenutku. Klub je bio organizaciono uzdrman, otišlo je mnogo igrača, nije imao adekvatan broj njih ni na pripremama, mnogo drugih problema. Partizan kao veliki klub ne trpi kada nema rezultata. Nasledio ga je Gordan Petrić koji poznaje klub, ima izuzetnu harizmu, ali i smirenost koja je bila ključna da malo popravi stvari. Podigao je ekipu, ima zaostatak u prvenstvu, tu je teško nadati se nečemu, ali verujem da mogu da naprave još neki dobar rezultat u Evropi. Sa Gordanom Petrićem sam u odličnim odnosima i želim mu svu sreću jer je sjajan čovek, a siguran sam da će dokazati i da je odličan stručnjak“, zaključio je Marković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.