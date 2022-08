Marković: Planirao sam da završim karijeru u Partizanu

GAZIJANTEP – Fudbaler Gazijantepa i nekadašnji kapiten Partizana Lazar Marković izjavio je danas za turske medije da je planirao da završi karijeru u klubu iz Humske.

Marković je ponukao u Partizanu iz kog je 2013. godine prešao u Benfiku, a kasnije je igrao za Liverpul, Fenerbahče, Sporting, Hal, Anderleht i Fulam, da bi se 2019. vratio među beogradske crno-bele.

Bivši reprezentativac Srbije ovog leta pojačao je turski tim.

“ Prethodne tri godine sam proveo u Partizanu. Da budem iskren, želeo sam da u njemu ostanem, jer sam bio kapiten. Hteo sam da ostanem tamo do kraja karijere, takva mi je bila ideja“, izjavio je Marković za portal Sporx, a preneo je turski Milijet.

Srpski fudbaler izjavio je da je na njegovu odluku da pređe u Tursku uticao takođe bivši fudbaler Partizana Marko Jevtović.

„Gazijantep se na kraju zainteresovao za mene. Zvali su me iz kluba. Veliki plus je bio što je Marko Jevtović došao. I on me je pozvao. Svi su mi ispričali dobre stvari o klubu, o projektu. Zato sam i došao u Gazijantep, jer smatram da je ovaj projekat dobar“, rekao je krilni napadač.

Lazar Marković odigrao je ove sezone dve utakmice za Gazijantep u šampionatu Turske, a minule sezone u dresu Partizana nije postigao nijedan gol u Superligi Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.