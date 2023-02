Martinez: Nisam vređao Mbapea, imam ogromno poštovanje prema njemu

BUENOS AJRES – Golman Aston Vile i argentinske reprezentacije Emilijano Martinez izjavio je danas da ima ogromno poštovanje prema fudbaleru Pari Sen Žermena Francuzu Kilijanu Mbapeu, prenosi argentinski „Diario Ole“.

Martinez je u decembru prošle godine osvojio sa Argentinom titulu na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Argentina je u finalu SP posle boljeg izvođenja penala pobedila Francusku.

Martinez je proglašen za najboljeg golmana na Mundijalu, a na svečanoj ceremoniji dodele priznanja po završetku finala vređao je navijače Francuske.

Martinez je po povratku u domovinu titulu proslavio sa navijačima. On je na krovu autobusa držao lutku sa likom Kilijana Mbapea.

„Nisam hteo nikoga da povredim. U karijeri sam igrao sa francuskim fudbalerima i nikada nisam imao ni najmanjih problema. Možete da pitate Olivijea Žirua kakva sam ja osoba. Volim francusku kulturu i mentalitet. Ljudi su nam na putu ka centru bacali lutke. U jednom trenutku je pred mene pala lutka sa likom Mbapea. Zgrabio sam je i podigao je na dve sekunde, jer me je nasmejala, a onda sam je bacio nazad. Kako mogu da vređam Mbapea? Dao mi je četiri gola i to u finalu SP. Sigurno misli da sam ja njegova lutka. Imam ogromno poštovanje prema njemu. Mislim da je on najbolji francuski fudbaler koga sam ikada video“, rekao je Martinez.

Argentinski fudbaler je odgovorio i na pitanje zašto je pesmama vređao Mbapea u svlačionici po završetku finala na SP u Kataru.

„To je deo folklora, a ne ništa maliciozno. To je nešto što nikada nije trebalo da izađe iz svlačionice. Kada nas je Francuska pobedila 2018. godine, sećam se da je bilo pesama o Lionelu Mesiju. Ako ekipa pobedi Brazil, pevaćemo o Nejmaru. Nemam ništa lično protiv Mbapea, ponavljam da ga izuzetno poštujem. Ako pevamo o njemu ili o Nejmaru, to je zato što su najbolji rivali koje imamo“, dodao je argentinski golman.

Martinez tvrdi da je Mbape jedan od najboljih fudbalera sveta.

„Posle finala SP sam rekao Mbapeu da može da bude ponosan i da drži glavu visoko, jer je odigrao sjajnu utakmicu. On je jedan od najboljih igrača na svetu. Rekao sam mu i da je bilo zadovoljstvo igrati protiv njega, da je maltene sam skoro dobio finale. On je momak sa velikim talentom. Kada Mesi odluči da se povuče, Mbape će da osvoji mnogo ‘Zlatnih lopti'“, zaključio je Martinez.

(Tanjug)

