Maskerano: Sposoban sam da budem trener Intera iz Majamija

Novi trener fudbalera Intera iz Majamija Havijer Maskerano rekao je danas da veruje da je sposoban da predvodi ekipu.

Prvih nekoliko minuta prve konferencije za novinare kao trenera Intera, za bivšeg argentinskog trenera bili su teški – kašljao je, mučio se da izgovori reči i uzeo je nekoliko gutljaja vode pre nego što se smirio.

„Klima uređaji u Majamiju. Izazivaju mi probleme“, rekao je Maskerano.

Maskerano je prošle sedmice potpisao trogodišnji ugovor, a na klupi Intera zamenio je Herarda Martina, koji je napustio klub iz privatnih razloga.

„Uveren sam da to mogu. Nemam sumnje“, rekao je Maskerano.

„Očigledno je da će ljudi u svetu imati svoja mišljenja i to je naravno validno mišljenje. Ali uveren sam da sam sposoban da treniram ovaj tim“, dodao je on.

Maskerano će u Interu raditi sa najvećom zvezdom kluba Lionelom Mesijem, sa kojim je svojevremeno igrao u Barseloni i reprezentaciji Argentine.

„To što sam u mogućnosti da budem trener ovog kluba je vrlo ambiciozan projekat“, dodao je Maskerano.

On je tri godine stariji od Mesija, a treniraće i Luisa Suaresa, Đordija Albu i Serhija Buskeca, sa kojima je igrao u Barseloni.

„Ne samo da imam prijateljski odnos sa Leom, u ovoj ekipi su još trojica sa kojima sam dugo igrao i prijatelj sam. To neći da negiram. Ali morate da odvojite stvari, jedno je posao, a drugo je prijateljstvo“, naveo je Maskerano.

On je do skoro radio sa reprezentacijom Argentine uzrasta do 20 godina i olimpijskom reprezentacijom. Fudbalski savez Argentine oslobodio ga je poslednje dve godine ugovora.

„Veoma sam zahvalan Argentini na razumevanju da je ovo veliki korak za mene i na tome što su mi dozvolili da preuzmem posao“, rekao je Maskerano.

Uprava Intera je pre pet godina htela da angažuje Maskerana, da igra za klub 2020. godine, a godinu dana kasnije da preuzme treninge u fudbalskoj akademiji. To se nije ostvarilo, ali se 40-godišnjak sada vratio kao trener prvog tima.

„Oduvek sam mislio da bi mogao da bude sjajan mentor. Pet godina kasnije, on je ovde. To je sudbina“, rekao je jedan od vlasnika Intera Horhe Mas.

(Beta)

