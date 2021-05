Matić: Očajnički želim trofej sa Junajtedom

MANČESTER – Srpski fudbaler Nemanja Matić rekao je danas da žudi da osvoji trofej sa Mančester Junajtedom.

„Očajnički želim da konačno osvojim trofej sa Junajtedom“, rekao je Matić za klupski sajt.

Izjava Matića dolazi dan pošto se Junajted plasirao u finale Lige Evrope, gde će igrati protiv Viljareala.

„Mislim da je veoma važno igrati finale, jer kada igrate za Mančester Junajted uvek se morate takmičiti za trofeje“, kazao je Matić.

„Očekujemo veoma tešku utakmicu. Viljareal je sjajan tim sa odličnim trenerom, tako da moramo da budemo koncentrisani od prvog do poslednjeg minuta, da pokažemo karakter i istrajnost u toj utakmici. Nije dovoljno igrati samo finale, morate vratiti trofej na Old Traford. Daćemo sve od sebe“, dodao je on.

Matić je u Junajted došao 2017. godine iz Čelsija, ali od tada tim iz Mančestera nije osvojio nijedan trofej.

„Nisam očekivao da ću morati toliko dugo da čekam, ali sada imamo priliku da ga osvojimo. Neće biti lako, ali nadam se da ćemo na kraju te utakmice biti srećni i nadam se da ću konačno podići trofej“, rekao je Matić.

(Tanjug)

