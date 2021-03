Matić: Potrebni pošteni ljudi; Milivojević: Sistem urušen

BEOGRAD – Doskorašnji srpski fudbalski reprezentativci Nemanja Matić i Luka Milivojević izjavili su da su odustali od državnog tima zbog lošeg rukovodstva i poručili da su srpskom fudbalu pod hitno potrebne korenite promene.

Matić i Milivojević u razgovoru za „Sport klub“ opširno su govorili o svemu što je prethodilo odluci da više ne igraju u dresu sa državnim grbom, ali i načinima prevazilaženja trenutne situacije.

„Potrebni su nam sposobni ljudi iz sporta. Pošteni ljudi. Ima dovoljno sposobnih koji su igrali fudbal da preuzmu neku funkciju. Neću da komentarišem to što se dešava sa predsednikom saveza, to nije moj teren. Lepo sam rekao u pismu i ponudio rešenje problema za naš fudbal (predlog da Nemanja Vidić bude predsednik, prim.aut). Pismo nije bilo upućeno protiv trenutnog predsednika saveza. Mnogo puta sam čuo: „Dajte nam rešenje“. Ja sam svoje rešenje ponudio. Dotakli smo dno, plivamo u mulju i pošteni ljudi tu nemaju šta da traže. Krajnje je vreme da se nešto uradi“, izjavio je Matić.

Milivojević, koji se povukao iz reprezentacije po drugi put, kako kaže definitivno, ističe da mu je obraz čist.

„Ti ljudi iz rukovodstva, privatno me baš briga za njih, ali kao fudbalski radnici su toliko toga lošeg doneli, ne samo nama igračima, već ceo sistem je urušen. Došli smo u situaciju da nam se nijedna reprezentacija nije kvalifikovala na neko takmičenje prošle godine. To je konstantno urušavanje jednog sistema. Mi smo jedna od najtalentovanijih nacija na svetu, izvozimo puno igrača, u mlađim kategorijama smo uvek bili u vrhu. Mislim da svako treba da snosi posledice za ono što radi. To što ovi rade nema veze sa fudbalom“, istakao je Milivojević.

(Tanjug)

