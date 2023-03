Matijašević: Čukarički će sigurno igrati Evropu

BEOGRAD – Sportski direktor fudbalskog kluba Čukarički Vladimir Matijašević izjavio je u intervjuu za Mocartsport da će beogradski klub sigurno igrati Evropu.

Čukarički je trenutno na četvrtoj poziciji na tabeli Superlige Srbije sa 53 osvojena boda.

“ Ljudi pričaju o budžetima i zaradi Čukaričkog, ali mi od FŠ imamo sve ukupno 400-500 hiljada evra, a budžet nam je 4,5 miliona. To je velika razlika. Ovde ništa ne kasni, a moramo da napravimo taj budžet. Zato i težimo da izborimo plasman u Evropu. Planiramo otkup Lučića, Badamosija i Sisoka, to nam je prioritet do kraja maja. Za neke od njih već imamo i ponude. Dolazak novih igrača zavisi od odlazaka, ali videćemo, možda ćemo vratiti neke igrače sa pozajmice“, izjavio je Matiješević.

Dodaje da klubu nije cilj da sezonu završi kao drugi na tabeli.

„Voleo bih neke stvari da se dese, ali moram da budem realan. TSC igra najlepši fudbal trenutno. Upakovani su kao tim i zaslužuju da budu drugi. Ne mogu da lažem, to je iskreno, nadam se da mi sa iskustvom i individualnim kvalitetom možemo nešto više da uradimo. Čukarički će sigurno igrati Evropu, koji ćemo biti nije realno sada da se priča. Nisam zadovoljan formom, ali jesam rezultatima i glavama igrača, jer su u nekim utakmicama pravili preokrete“, izjavio je Matijašević.

(Tanjug)

