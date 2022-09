Mbape i Nejmar sklopili primirje do kraja SP?

PARIZ – Fudbaleri Pari Sen Žermena Kilijan Mbape i Nejmar sklopili su primirje zbog dobrobiti kluba i svojih ličnih interesa, među kojima je predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru, prenosi francuski sportski list „L’Ekip“.

Francuski list je objavio priču koja nosi naslov „Mbape – Nejmar, priča o srdačnom, ali burnom odnosu sa Pari Sen Žermenom“.

„Čini se da neće biti potpunog mira u odnosu Nejmara i Mbapea. Odnos dvojice fudbalera nije popravljen, već je do primirja došlo za dobrobit kluba i njihovih ličnih ciljeva, među kojima je i uspeh na SP u Kataru. Naravno da PSŽ želi da reši problem, ali će za to biti potrebno više od razgovora sa čelnicima kluba. Odnos Mbapea i Nejmara nije postao loš preko noći, već od 2018. kada su zajedno zaigrali za ovaj klub. Oni su u PSŽ stigli kao velika imena, koja bi trebalo da predvode ovaj klub. Mbapeu je tada bio san da igra pored Nejmara, a uloge su bile jasne. Međutim, stvari su se promenile“, navodi francuski list.

Francuski mediji ističu da je Mbape postao glavni igrac u redovima „svetaca“, pošto Nejmar ima problema sa povredama i disciplinom.

„Dolazi vreme kada se uloge menjaju. PSŽ je bio spreman da pusti Nejmara, koji ima ugovor sa klubom do juna 2025. godine. Mbape je potpisivanjem novog ugovora navodno dobio velika ovlašćenja, čak i mogućnost uticaja na izbor trenera PSŽ-a. Nejmar veruje da je Mbape tražio od čelnika kluba da prodaju brazilskog reprezentativca. Nejmar je iznenađen novim statusom saigrača unutar kluba. Čini se da će ova situacija teško da se preovlada, a mogla bi da dovede do nestabilnosti u ekipi. Trenutni mir ima rok trajanja, a to je do SP u Kataru. To je termin s posebnim značajem za PSŽ, a to je nešto što je iznad oba fudbalera“, zaključuju novinari „L’Ekipa“.

