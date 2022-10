Mbape odlučio da napusti PSŽ zbog neispunjenih obećanja

MADRID – Neispunjena obećanja čelnika Pari Sen Žermena glavni su razlog zašto je francuski fudbalski reprezentativac Kilijan Mbape odlučio da napusti pariski klub, prenosi španski sportski list „Marka“.

„Čelnici kluba nisu uradili ono što su obećali kada su obnovili ugovor sa Mbapeom, koji je postao najplačheniji fudbaler na svetu. Prvo obećanje bilo je da će Mbape postati neprikosnoveni sportski lider projekta, a to je podrazumevalo odlazak Nejmara iz PSŽ-a. Mbape je već u julu želeo da nađe rešenje i napusti PSŽ, jer je Nejmar automatski aktivirao klauzulu u svom ugovoru i produžio saradnju sa šampionom Francuske do 2027. Bio je to Nejmarov prkosan odgovor na nameru saigrača i kluba da ga se otarase – ne samo da ne odlazim, nego produžavam ugovor na još godinu dana“, prenosi „Marka“.

Španski list podseća da je Mbape u maju produžio ugovor sa „svecima“, a da bi ostao u klubu pokrenuti su svi nacionalni resursi, čak i predsednik Francuske Emanuel Makron.

„U obnovi Mbapeovog ugovora stajao je i ponos cele zemlje. Mbape je konsultovan u izboru Lusa Kamposa za sportskog direktora, čelnici kluba tražili su od njega odobrenje da postave trenera Kristofa Galtijea, a pre svega, uveravali su ga da Nejmar, njegov veliki rival, neće ostati dugo u klubu iako je Brazilac imao ugovor do 2026. Čelnici PSŽ-a uveravali su Mbapea da imaju 500 miliona evra da isplate Nejmara i Lea Mesija u slučaju da francuski napadač bude tražio da dvojica njegovih saigrača napuste klub. Mbape nije istakao Mesija, ali jeste Nejmara, smatrajući da je njegov nedostatak profesionalizma štetan za PSŽ“, navodi „Marka“.

Rukovodstvo PSŽ-a nije moglo da se oslobodi Nejmara uprkos činjenici da ga je tokom leta nudilo klubovima širom Evrope, uglavnom timovima Premijer lige, ali učinak brazilskog fudbalera i visoka plata (30 miliona evra neto) bili su prepreka za transfer.

„Čelnici PSŽ-a nisu mogli da održe obećanje da će ‘likvidirati’ ugovor Nejmaru, jer su shvatili da bi to bio ogroman skandal i kršenje finansijskog fer-pleja. Mbape je tražio da PSŽ dovede Aurelijena Čuamenija, koji je na kraju završio u Realu. Sve ovo je uticalo da Mbape ne vidi sebe u Parizu i sa Nejmarom u istoj svlačionici“, zaključuje „Marka“.

(Tanjug)

