Medalje za kik boks ekipu Vojne akademije

BEOGRAD – Kik boks ekipa Vojne akademije osvojila je srebrnu i tri bronzane medalje na Međunarodnom takmičenju „Trofej Beograda“, koje je održano u Hali sportova „Ranko Žeravica“ u Novom Beogradu.

Na takmičenju u organizaciji Kik boks saveza Beograda učestvovalo je više od 60 klubova iz pet zemalja regiona, sa ukupno 300 takmičara u svim kategorijama.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da su kadeti Vojne akademije osvojili srebrnu i tri bronzane medalje, a kik boks tim činili su kadeti Jelena Vojinović, Đorđo Matić, Filip Novković, Aleksandar Matejić i Nemanja Maksimović.

U muškoj konkurenciji, u kategoriji do 94 kilograma, kadet Aleksandar Matejić osvojio je srebrnu medalju, dok su bronzane medalje osvojili kadeti Filip Novković, u kategoriji do 74 kilograma i Nemanja Maksimović u kategoriji do 79 kilograma.

U konkurenciji devojaka, u kategoriji do 70 kilograma, kadetkinja Jelena Vojinović osvojila je bronzanu medalju.

Ekipu Vojne akademije predvodio je Dejan Gavrilović, trener kik boks i savate kluba „Goran Ostojić“, koji je i rukovodilac kik boks sekcije Vojne akademije.

(Tanjug)

