Mediji: Dženkins treći put u Zvezdi

Američki košarkaš Čarls Dženkins naredne sezone ponovo će igrati u Crvenoj zvezdi, preneo je danas portal Eurohoops.

Po izvorima tog specijalizovanog portala, Zvezda i Dženkins su postigli dogovor i uskoro se očekuje i zvanično saopštenje.

Dženkins će tako crveno-beli dres obući po treći put u karijeri. On je za Zvezdu igrao od 2013. do 2015, a potom i u sezoni 2016/17. On je za to vreme osvojio po dve titule u ABA i Superligi Srbije, kao i tri trofeja u Kupu Radivoja Koraća

Čarls Dženkins u Zvezdu stiže iz Himkija gde je proveo prethodne dve sezone. On je prošle sezone prosečno beležio 6,9 poena, 2,8 skokova i 1,2 asistencije.

(Beta)