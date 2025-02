Medvedev se nada da će Sinerov dogovor o suspenziji postaviti presedan

Ruski teniser Danil Medvedev rekao je danas da se nada da će dogovor o suspenziji prvog igrača sveta Italijana Janika Sinera zbog dopinga postaviti presedan, kako bi i drugi igrači mogli da postignu slične nagodbe sa antidoping vlastima.

Svetska antidoping agencija (WADA) u subotu je suspendovala Sinera na tri meseca zbog dopinga. Siner je prethodno oslobođen krivice i pored toga što je prošle godine u dva navrata pao na testiranju, ali se WADA žalila Sudu za sportsku arbitražu.

WADA je tražila suspenziju do dve godine, ali je postigla dogovor o kazni nakon što je prihvatila da je italijanski teniser nenamerno kontaminiran zabranjenom supstancom i da nije nameravao da vara.

„Nadam se da će sledećih nekoliko puta igrači to moći da urade. Nadam se da će to stvoriti presedan gde će svako imati priliku da se brani bolje nego ranije. U suprotnom, ako to ne bude moguće, biće bizarno“, rekao je Medvedev, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Siner će biti suspendovan do 4. maja, što znači da će se vratiti na teren pre početka Rolan Garosa.

Medvedev je rekao da je Siner postigao nagodbu jer je „mogao da plati dobre advokate“.

„To je loš znak ako jedino on to može da uradi, ali je vrlo dobar znak ako, posle toga, svi budu mogli to da rade“, dodao je osmi teniser sveta.

Udruženje profesionalnih tenisera pokrenulo je novu šemu za pomoć igračima koji se suočavaju sa optužbama za doping ili korupciju da dobiju besplatnu pravnu podršku u pokušaju da osiguraju pristup „prvoklasnoj pravnoj ekspertizi bez obzira na finansijsko stanje tenisera i lične resurse“.

„Nadam se da će svako imati pravo da se zastupa pošto igrači ponekad nemaju novca za advokata, već to rade sami. To je loš znak“, rekao je Medvedev.

Peta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula rekla je da su postupanje u Sinerovom slučaju i jednomesečna suspenzija Poljakinje Ige Švjontek pokazali da je sistem potpuno slomljen.

„Čini se da, kakve god odluke i faktore uzmu u razmatranje, oni samo donesu svoju odluku. Ne shvatam kako je to pošteno prema igračima kada ima toliko nedoslednosti, a vi ništa ne znate“, navela je ona.

Pegula je rekla da sistem mora ozbiljno da se analizira.

„Mislim da sada niko od igrača sada uopšte ne veruje u proces. Nula. Ovo je užasan izgled našeg sporta“, dodala je Pegula.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com