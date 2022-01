Medvedev: Sta je pravi razlog za ukidanje vize?

MELBURN – Ruski teniser Danil Medvedev govoreći o slučaju Novaka Đokovića na Australijan openu, upitao je šta je pravi razlog za ukidanje vize.

„Hajde da vidimo šta će biti sa tim. Sutra ćemo znati nešto više, jer je definitivno bilo različitih odluka poslednjih nekoliko sedmica. Želim da kažem povodom te situacije u Australiji da su to njihova pravila, ali iz onoga što ja znam je to da ako mu je odobreno izuzeće da bude u ovoj zemlji i radi šta želi, onda treba i da igra. Ako izuzeće nije validno ili nešto drugo nije po pravilima, onda svaka zemlja ima pravo da ti zabrani ulazak“, rekao je Medvedev na konferenciji za medije u Melburnu.

Ministar Aleks Houk poništio vizu Đokoviću, a najbolji teniser sveta večeras od 23.30 sati izlazi pred tročlano veće Federalnog suda u Australiji, posle čega će biti poznato da li će braniti titulu na Australijan openu, koji počinje u ponedeljak.

„Znam da je ministar rekao ponovo ‘ne’, ali nisam čitao ništa više o tome. To je ono što me zanima, pravi razlog za to. Da li je on samo rekao da ne želi da ga pusti li postoji pravni razlog za to? Pretpostavljam da ćemo više znati nakon saslušanja“, rekao je Medvedev.

(Tanjug)

