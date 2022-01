Medvedev trijumfovao posle neverovatnog preokreta pa pomenuo Đokovića, publika ga izviždala

Danil Medvedev je posle pobede u četvrtfinalu Australijan opena pomenuo Novaka Đokovića, zbog čega je dobio zvižduke australijske publike.

Sich in den schwierigsten Momenten eines Matches darauf zu berufen, was der wohl beste aktuelle Tennisspieler der Welt tun würde, ist sicher nicht das Schlechteste. @Eurosport_DE #medvedev #djokovic #AustralianOpen2022 #AO2022 pic.twitter.com/0YVH5nCfdI — Noah Platschko (@platschinho) January 26, 2022

Medvedev je posle više od četiri i po sata borbe savladao Feliksa Ože-Alijasima sa 3-2 u setovima, nakon što je izgubio prva dva dela igre.

Na pitanje šta je uradio da taktički promeni pri rezultatu 0-2, Rus je otkrio sledeće:

„Teško je reći. Nisam igrao najbolji tenis, a Feliks je igrao neverovatno, imao je kontrolu nad mečom. Nisam znao šta da radim, tako da sam… Ne znam da li će se ljudima ovo svideti, ali zapitao sam se: ‘Šta bi Novak uradio?’“, rekao je Medvedev nakon čega su usledili zvižduci publike na tribinama.

Nakon toga Medvedev je u priču uključio i Federera i Nadala i dobio ovacije od publike, da bi zatim objasnio na šta je tačno mislio.

„Ono što mi je prolazilo kroz glavu, jer je on veliki šampion, baš kao što su Rafa i Rodžer koji su pobedili mnogo ovakvih mečeva, je to da ću da ga nateram da radim. Ako želi da pobedi mora da se bori do poslednjeg poena, čak iako je 5:0, 40:0, barem ću da ga umorim za naredni meč“, istakao je drugi teniser planete i dodao:

„Sve to je urodilo plodom. Podigao sam nivo igre u taj-brejku trećeg seta. Kada su tada zatvorili krov, osetio sam promenu momentuma i tada sam video da mogu igram bolje“.

