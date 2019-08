Mekinro: Federer je izmislio tenis, Nadal vam je neprijatelj, a Đoković…

Nekadašnji najbolji teniser sveta Džon Mekinro izneo je pohvale na račun ‘velike trojke’ i otkrio šta mislio o načinu igre Novaka Đokovića, Rodžra Federera i Rafaela Nadala.

Osvajač sedam Grend slem trofeja je rekao:

– Federer je najkompletniji igrač i kada se on razigra, nemoguće je stići ga jer pogađa vinere iz svakog ugla i kao da je izmislio tenis.

Ali najveća noćna mora svakog tenisera je kada mora da igra protiv Rafaela Nadala na šljaci, i to kada je on u formi. A što se Novaka tiče, on se konstantno usavršava, naročito u pogledu servisa i voleja – objasnio je Amerikanac, a prenosi Tennisworld.com.

Na pitanje koje tenisere bi svrstao u pet najboljih ikada, Mekinro je odgovorio:

– To su Rod Lejver, Pit Sampras, Rodžer Federer i Rafael Nadal. Novak Đoković je na petom mestu, ali ide ka vrhu. U prvih deset moram da stavim i Leva Hoada, koji je bio najsnažniji igrač ikada dok je bio fit, bar su mi tako rekli, nikada nisam igrao protiv njega – dodao je Mekinro i na listu uvrstio i svog velikog rivala, Bjorna Borga.

– U početku sam mu zavideo. Bio je poput vikinškog boga, tako kul. A onda me je izbacio iz takta sa onim neverovatnim petim setom u finalu Vimbldona 1980. godine. Tada sam počeo da provodim vreme sa njim, postali smo prijatelji – rekao je na kraju 60-godišnji Mekinro.