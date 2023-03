„Memorijal Branko Pešić – Beogradski pobednik“ biće održan u zemunskom „Pinkiju“

BEOGRAD – „Memorijal Branko Pešić – Beogradski pobednik“, biće održan od 29. marta do drugog aprila u hali „Pinki“ u Zemunu, saopštio je danas Bokserski savez Srbije.

U saopštenju se podseća da će tradicionalni i jedan od najprestižnijih boks turnira u svetu ove godine proslaviti 60. rođendan.

„Drugi najstariji međunarodni bokserski turnir u Evropi za njegovo 60. izdanje broji preko 200 prijavljenih takmičara i takmičarki iz 22 zemlje. Prijave su još u toku i očekuje se da taj broj bude još veći. Za sada na scenu legendarne hale Pinki, koja ove godine slavi 49. godina postojanja, izaći će najbolji akteri plemenite veštine iz Alžira, Australije, Azerbejdžana, Brazila, preko Velsa, Kazahstana, Malija do velikih evropskih zemalja i sila u boksu“, saopštio je BŠ i podsetio da je prvi pokrovitelj „Beogradskog pobednika“ bio gradonačelnik Branko Pešić pasionirani ljubitelj boksa i najpoznatiji gradonačelnik srpske prestonice u istoriji.

Jubilarni 60. „Memorijal Branko Pešić – Beogradski pobednik“ biće održan pod pokroviteljstvom Grada Beograda i podržan od strane generalnog sponzora MTS-a.

„Veoma smo ponosni što imamo turnir ‘Memorijal Branko Pešić – Beogradski pobednik’, koji je pokazatelj da je boks u Srbiji već šest decenija sport koji ima svoje ime i prezime, koji nikada ne odustaje, u kome istinski znači i u praksi neprestano provejava ona čuvena krilatica ‘nije bitno koliko si puta pao, bitno je koliko si puta ustao’. Imali smo zlatne godine boksa, imali smo i pad na margine, sada smo ponovo u fazi leta ka najvišim vrhovima svetske boks piramide i približavamo se munjevito. Iza svega stoji veliki rad, stoji ogromna podrška predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je srpski boks maksimalno podržao i omogućio da se vrati u život“, rekao je predsednik BŠ Nenad Borovčanin.

On je podsetio da se srpski reprezentativci sa svih međunarodnih takmičenja vraćaju sa medaljama.

„Zabeležili smo i one medalje, koje do sada nikada pre nismo imali. Pred nama je 60. jubilarni ‘Beogradski pobednik’ i prilika da zasija na međunarodnoj sceni još jedno novo ime srpske boks scene kao što je to 2022. bio Jovan Nikolić. Ovaj turnir u njegovoj dugoj istoriji osvajali su bokseri u čijoj biografiji stoje titule evropskih i svetskih šampiona. Cilj je da ovu tradiciju nastavimo“, istakao je Borovčanin.

„Memorijal Branko Pešić“ će biti poslednja provera bokserima pred odlazak na SP, koje će biti održano od prvog do 14. maja 2023. u Uzbekistanu.

Šampioni „Beogradskog pobednika“ su, između ostalih, bili: Bogdan Kahriman, Mate Parlov, Jovan Džakula, Zvonko Vujin, Svetomir Belić, Dragomir Vujković, Ljubinko Veselinović, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Sreten Mirković, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić, Dragan Konovalov, Aziz Salihu, Plamen Jankov, Ante Josipović, Ivan Ribać…

(Tanjug)

