Menadžer: Mesi će dati sve od sebe da osvoji SP u Kataru

BUENOS AJRES – Fudbaler Pari Sen Žermena Lionel Mesi daće sve od sebe da osvoji Svetsko prvenstvo u Kataru sa reprezentacijom Argentine, izjavio je menadžer Fabijan Soldini, prenose argentinski mediji.

Argentinski sajt „Infobae.com“ preneo je priču Soldinija, koji je bio prvi menadžer Mesiju.

Soldini je jedan od najodgovornijih za dolazak Mesija u Barselonu 2000. godine.

„Kada sam bio u njegovoj kući 2015, a nismo se videli skoro deset godina pre toga, rekao mi je: ‘Fabi, godinu dana sam se budio tokom noći razmišljajući o finalu SP protiv Nemačke. Ne mogu da spavam'“, ispričao je prvi menadžer argentinskog fudbalera.

Nemačka je u finalu SP 2014. pobedila Argentinu posle boljeg izvođenja penala.

„Argentina je njegova ljubav. Ni Njuels, ni Barselona, ni PSŽ. On voli reprezentaciju i njega pogađaju loše stvari koje se dogode Argentini“, tvrdi Soldini.

Mesi je jedini trofej sa Argentinom osvojio prošle godine pobedom nad Brazilom u finalu Kopa Amerike.

„Mesija često kritikuju, a on dođe bolestan, povređen. On se bori kao lav za ove boje. A ljudi onda pričaju da ne igrao kao za klub. To ga boli i vređa. Mesi živi za Argentinu i daće sve od sebe da joj donese trofej u Kataru“, zaključio je Soldini.

SP će biti održano od 20. novembra do 18. decembra. Argentina će biti u grupi sa Meksikom, Poljskom i Saudijskom Arabijom.

(Tanjug)

