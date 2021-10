Menig: Dva gola znače za samopouzdanje

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Kvinsi Menig rekao je da mu dva gola protiv Trajala mnogo znače za samopouzdanje.

Partizan je sinoć u šesnaestini finala Kupa Srbije poebdio Trajal 3:0 na svom stadionu.

„Bio je i težak teren za igru, a i loše vreme. Protivnik nam nije dao mnogo prostora za igru. Prvih dvadesetak minuta nismo mogli da ih „probijemo“ i da nađemo slobodnog igrača. Ipak, borbenost se isplatila i asistencijama Miloša Jojića preko Lazara Markovića, kao i Danila Pantića, upisao sam dva gola koja mi mnogo znače na polju samopouzdanja“, rekao je Menig za klupski sajt.

On se osvrnuo i na to da izabranicima Aleksandra Stanojevića predstoji gust raspored u narednom periodu.

„Ovaj mesec je veoma težak, jer imamo mnogo značajnih utakmica i u ligi i u Evropi. U ligi moramo svaku da dobijemo da bismo išli ka našem cilju, a to je da ostanemo na prvom mestu do kraja ove jesenje polusezone. Što se tiče Evrope, na korak smo do „proleća“, ali baš zato ne smemo da „kiksnemo“, a čeka nas i jak Gent. Kako god da okrenete, svaka utakmica je život. Radimo vredno, imamo roster dobrih igrača, pa da vidimo dokle možemo“, zaključio je Menig.

