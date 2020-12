Mesi kažnjen zbog Maradoninog dresa (foto)

Najbolji fudbaler Barselone Lionel Mesi kažnjen je sa 600 evra zbog emotivnog oproštaja od preminulog čuvenog zemljaka Dijega Maradone.

Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona in a Newell's Old Boys No10 shirt after scoring for Barcelona. 🙌#UCL pic.twitter.com/YFHrQxpOmn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2020